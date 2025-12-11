B-52 Mỹ, F-35 Nhật phô diễn sức mạnh trên biển Nhật Bản 11/12/2025 18:09

(PLO)- Mỹ và Nhật triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 và tiêm kích tàng hình F-35 bay qua biển Nhật Bản, sau cuộc tập I trận chung giữa Nga và Trung Quốc.

Ngày 11-12, 1 máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ, 3 tiêm kích tàng hình F-35 và 3 tiêm kích F-15 của Nhật cùng được triển khai bay trên vùng trời biển Nhật Bản, theo hãng tin Reuters.

“Nhật và Mỹ tái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ ngăn chặn mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, và xác nhận mức độ sẵn sàng của Lực lượng Phòng vệ (SDF) và lực lượng Mỹ” - theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nhật.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ. Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

Hoạt động này diễn ra sau cuộc tập trận chung có sự phối hợp giữa máy bay ném bom chiến lược Trung Quốc và Nga trên biển Hoa Đông và tây Thái Bình Dương hôm 9-12, cùng các đợt diễn tập riêng của tàu sân bay Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Nhật cuối tuần qua cáo buộc chiến đấu cơ của quân đội Trung Quốc chiếu radar khóa mục tiêu vào tiêm kích của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật ngoài khơi tỉnh Okinawa.

Đáp lại, Bắc Kinh nói rằng sự cố xảy ra do tiêm kích của Nhật cố tình xâm nhập vào khu vực tập trận và huấn luyện của Trung Quốc, tiến hành trinh sát tầm gần và gây gián đoạn hoạt động quân sự bình thường của Bắc Kinh.

Mỹ sau đó đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc vì đã chiếu radar vào máy bay quân sự của Nhật. Washington cho rằng hành động này “không có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực”, đồng thời tái khẳng định liên minh với Tokyo là “không lay chuyển”.

Trong diễn biến liên quan, ngày 9-12, quân đội Hàn Quốc cho biết đã xuất kích tiêm kích khi máy bay Trung Quốc và Nga tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc trong thời gian ngắn.

Trung Quốc và Nga chưa bình luận về các thông tin trên.