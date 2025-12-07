Tokyo tố chiến đấu cơ Trung Quốc khóa radar tiêm kích Nhật 07/12/2025 11:42

(PLO)- Tokyo cho biết đã gửi công hàm phản đối đến Trung Quốc sau khi cáo buộc chiến đấu cơ của Bắc Kinh khóa radar tiêm kích Nhật hai lần trên vùng biển quốc tế phía đông nam tỉnh Okinawa.

Sáng 7-12, Bộ Quốc phòng Nhật cáo buộc chiến đấu cơ của quân đội Trung Quốc đã hai lần khóa radar điều khiển hỏa lực vào tiêm kích của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật trên vùng biển quốc tế phía đông nam tỉnh Okinawa trước đó một ngày, theo tờ Japan Times.

Bộ Quốc phòng Nhật nói rằng các máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh "thỉnh thoảng hướng radar" vào các tiêm kích F-15 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật.

Cụ thể, các chiến đấu cơ của Trung Quốc đã khóa radar tiêm kích Nhật hai lần, lần đầu tiên từ 16 giờ 32 phút đến 16 giờ 35 phút và lần thứ hai từ 18 giờ 37 phút đến 19 giờ 08 phút hôm 6-12.

Các máy bay F-15 đã được điều động để ứng phó khả năng chiến đấu cơ Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật và diễn ra trong bối cảnh tàu sân bay Liêu Ninh và 3 tàu khu trục tên lửa của Trung Quốc đang tổ chức tập trận.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi. Ảnh: JIJI

"Việc khóa radar này là một hành động nguy hiểm, vượt quá phạm vi cần thiết cho hoạt động an toàn của máy bay. Việc xảy ra sự cố như vậy là vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới phía Trung Quốc và yêu cầu các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự việc tái diễn" - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi nói trong cuộc họp báo sáng 7-12.

Ông Koizumi cho biết không có quân nhân nào bị thương và không có máy bay nào bị hư hại trong vụ việc.

Ông Koizumi nhấn mạnh rằng Nhật "sẽ phản ứng kiên quyết và bình tĩnh trước các hành động của Trung Quốc, hướng tới hòa bình và ổn định trong khu vực".

Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nhật công khai tiết lộ sự cố máy bay quân sự Trung Quốc khóa radar điều khiển hỏa lực nhắm vào máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật.

Radar được sử dụng để nhắm mục tiêu vào đối phương khi phóng tên lửa, nhưng nó cũng có thể được dùng cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Sự cố diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật-Trung căng thẳng sau phát ngôn của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi liên quan vấn đề Đài Loan. Thủ tướng Takaichi hôm 7-11 nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn vong” của Nhật và điều này có thể khiến Tokyo phải viện dẫn quyền "tự vệ tập thể giới hạn".

Phát ngôn của bà Takaichi đã gây ra phản ứng giận dữ từ phía Bắc Kinh. Trung Quốc nhiều lần kêu gọi bà Takaichi rút lại phát ngôn này, song phía Nhật bác bỏ yêu cầu, khẳng định lập trường của nữ thủ tướng phù hợp với quan điểm lâu nay của chính quyền Tokyo.