Trung Quốc cáo buộc Nhật can thiệp vào hoạt động huấn luyện tàu sân bay Liêu Ninh 07/12/2025 17:00

Chiều 7-12, người phát ngôn của Hải quân Trung Quốc - ông Vương Tuyết Mộng cáo buộc máy bay quân sự của Tokyo nhiều lần tiếp cận khu vực huấn luyện của tàu sân bay Liêu Ninh ở phía đông eo biển Miyako, theo tờ China Daily.

Ông Vương cho biết rằng tàu ​​sân bay Liêu Ninh đã tiến hành huấn luyện máy bay chiến đấu trên tàu sân bay tại các khu vực biển và không phận được chỉ định ở phía đông eo biển Miyako và các khu vực huấn luyện này đã được thông báo trước.

Tuy nhiên, theo ông Vương, máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật đã "liên tục tiếp cận và làm gián đoạn" không phận huấn luyện của Hải quân Trung Quốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường và đe dọa nghiêm trọng an toàn bay.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Ảnh: CHINA MILITARY

Người phát ngôn Hải quân Trung Quốc nói thêm rằng những lời "cường điệu" liên quan của Nhật "hoàn toàn không phù hợp với thực tế" và kêu gọi Tokyo ngay lập tức ngừng bôi nhọ Trung Quốc và kiểm soát các lực lượng tiền tuyến.

“Hải quân Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết theo luật pháp để bảo vệ vững chắc an ninh cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của mình” - ông Vương nói.

Nhật chưa bình luận về phát ngôn trên. Tuy nhiên, trước đó trong ngày, Bộ Quốc phòng Nhật cáo buộc chiến đấu cơ của quân đội Trung Quốc đã hai lần khóa radar điều khiển hỏa lực vào tiêm kích của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật trên vùng biển quốc tế phía đông nam tỉnh Okinawa hôm 6-12.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi nhấn mạnh rằng đó là “một hành động nguy hiểm, vượt quá phạm vi cần thiết cho hoạt động an toàn của máy bay", đồng thời cho biết đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới phía Trung Quốc và yêu cầu các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự việc tái diễn.

Chiều 7-12, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi kêu gọi Trung Quốc ngăn chặn không để sự việc trên tái diễn, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Sự cố diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật-Trung căng thẳng sau phát ngôn của Thủ tướng Takaichi liên quan vấn đề Đài Loan.