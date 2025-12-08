Trung Quốc, Nhật khẩu chiến quanh vụ chiến đấu cơ Bắc Kinh ‘khóa mục tiêu’ tiêm kích Tokyo 08/12/2025 20:01

(PLO)- Trung Quốc nói rằng sự cố chiếu radar “khóa mục tiêu” xảy ra khi tiêm kích của Nhật cố tình xâm nhập vào khu vực tập trận và huấn luyện của Trung Quốc, trong khi Tokyo bác bỏ cáo buộc này.

Trong buổi họp báo chiều 8-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn kêu gọi Nhật rút ​​lại những phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan, theo tờ China Daily. Diễn biến đến trong bối cảnh căng thẳng Nhật-Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông Quách cáo buộc Nhật đã không thể hiện sự tôn trọng tối thiểu đối với luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, đồng thời kêu gọi phía Nhật “nghiêm túc xem xét rút lại những tuyên bố của bà Takaichi, kiềm chế không đùa với lửa và tiếp tục đi vào con đường sai trái”.

Về việc Bộ Quốc phòng Nhật cáo buộc chiến đấu cơ của quân đội Trung Quốc chiếu radar khóa mục tiêu vào tiêm kích của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật hồi cuối tuần qua, ông Quách nói rằng Bắc Kinh lên án và phản đối cáo buộc sai trái này, đồng thời đã phản đối mạnh mẽ phía Tokyo.

“Việc kích hoạt radar tìm kiếm trong quá trình huấn luyện bay là việc thường xuyên được thực hiện bởi máy bay trên tàu sân bay của tất cả các nước. Đây cũng là một biện pháp bình thường để đảm bảo an toàn bay” - ông Quách cho hay.

Máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc. Ảnh: CHINA MILITARY

Theo người phát ngôn, sự cố xảy ra do tiêm kích của Nhật cố tình xâm nhập vào khu vực tập trận và huấn luyện của Bắc Kinh, tiến hành trinh sát tầm gần và gây gián đoạn hoạt động quân sự bình thường của Bắc Kinh.

“Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi phía Nhật ngay lập tức chấm dứt hành vi quấy rối nguy hiểm đối với các cuộc tập trận và huấn luyện quân sự của Trung Quốc, đồng thời chấm dứt mọi cáo buộc vô trách nhiệm” - ông Quách nhấn mạnh.

Trước đó, chiều 7-12, người phát ngôn của Hải quân Trung Quốc - ông Vương Tuyết Mộng cáo buộc máy bay quân sự của Tokyo nhiều lần tiếp cận khu vực huấn luyện của tàu sân bay Liêu Ninh ở phía đông eo biển Miyako, theo China Daily.

Ông Vương cáo buộc máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật đã "liên tục tiếp cận và làm gián đoạn" không phận huấn luyện của Hải quân Trung Quốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường và đe dọa nghiêm trọng an toàn bay.

Đáp lại, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Minoru Kihara ngày 8-12 đã bác bỏ tuyên bố "vô căn cứ" của Bắc Kinh rằng sự can thiệp của máy bay chiến đấu Lực lượng Phòng vệ Nhật trong quá trình huấn luyện hải quân của Trung Quốc là nguyên nhân khiến radar khóa mục tiêu máy bay, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Minoru Kihara. Ảnh: JIJI

Ông Kihara giải thích rằng các máy bay của Nhật đã giữ "khoảng cách an toàn" với máy bay quân sự Trung Quốc ngoài khơi tỉnh Okinawa.

Ông Kihara nhấn mạnh rằng việc chiếu radar khóa mục tiêu là "hành động nguy hiểm vượt quá mức cần thiết cho chuyến bay an toàn của máy bay" và Nhật sẽ thực hiện mọi biện pháp giám sát trên không và trên biển có thể trong khi theo dõi chặt chẽ các hoạt động của quân đội Trung Quốc.

Dù vậy, ông Kihara cho biết thêm rằng việc liên lạc giữa các cơ quan quốc phòng Nhật và Trung Quốc là "cực kỳ quan trọng", bất chấp việc Bắc Kinh đã có những động thái trả đũa sau phát ngôn của Thủ tướng Takaichi về vấn đề Đài Loan.