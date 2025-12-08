Động đất 7,6 độ richter rung chuyển vùng đông bắc, Nhật phát cảnh báo sóng thần cao 3m 08/12/2025 22:20

(PLO)- Cơ quan Khí tượng Nhật vừa ban hành cảnh báo sóng thần cao 3 m sau một trận động đất 7,6 độ richter.

Cơ quan Khí tượng Nhật đã ban hành cảnh báo sóng thần cao 3 m sau trận động đất 7,6 độ richter vừa xảy ra ở vùng đông bắc nước này vào tối 8-12, theo tờ Kyodo News.

﻿ Trận động đất ngoài khơi Nhật ngày 8-12. Ảnh: USGS

Cảnh báo sóng thần được ban hành cho các tỉnh Hokkaido, Aomori và Iwate sau khi trận động đất rung chuyển một vùng rộng lớn ở miền bắc và miền đông Nhật vào lúc 23 giờ 15 tối 8-12 (giờ địa phương).

Cơ quan Khí tượng Nhật cho biết tâm chấn nằm cách bờ biển tỉnh Aomori 80 km, ở độ sâu 50 km.

Người dân trong các khu vực bị ảnh hưởng được yêu cầu lập tức sơ tán lên vùng cao.

Dự báo sóng có thể cao tới 3 m tại bờ biển tỉnh Iwate, các khu vực ven Thái Bình Dương ở miền trung Hokkaido và bờ biển tỉnh Aomori.

Sóng cao khoảng 1 m được dự báo xuất hiện tại bờ biển các tỉnh Miyagi và Fukushima, bờ biển của tỉnh Aomori, cũng như những vùng ven Thái Bình Dương phía đông và phía tây của Hokkaido.

Theo truyền thông địa phương, một đợt sóng thần cao khoảng 40 cm đã được ghi nhận tại cảng Mutsu Ogawara ở tỉnh Aomori lúc 23 giờ 43 phút.

Đài truyền hình NHK đưa tin các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực đang tiến hành kiểm tra an toàn.

Chưa có thông tin về thương vong.