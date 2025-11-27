Loạt diễn biến mới quanh căng thẳng Nhật-Trung 27/11/2025 21:31

(PLO)- Căng thẳng ngoại giao giữa Nhật và Trung Quốc tiếp tục leo thang quanh phát ngôn của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi và việc Tokyo triển khai tên lửa gần đảo Đài Loan.

Căng thẳng song phương giữa Bắc Kinh và Tokyo quanh phát ngôn của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trung Quốc ra loạt tuyên bố rắn

. Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 27-11 cảnh báo Nhật sẽ phải trả “cái giá nặng nề” nếu vượt “lằn ranh đỏ” về vấn đề Đài Loan, động thái nhằm đáp trả kế hoạch của Tokyo triển khai tên lửa trên một hòn đảo cách bờ biển Đài Loan khoảng 100 km, theo website của Bộ này.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Giang Bân khẳng định vấn đề Đài Loan hoàn toàn là chuyện nội bộ của Trung Quốc. Việc giải quyết vấn đề Đài Loan là việc của người Trung Quốc và “không liên quan gì tới Nhật”.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Giang Bân. Ảnh: GLOBAL TIMES

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu phía Nhật dám vượt qua ‘lằn ranh đỏ’ và tự rước lấy rắc rối, họ chắc chắn sẽ phải trả giá nặng nề” - ông Giang tại cuộc họp báo ngày 27-11.

Ông Giang đưa ra phát ngôn trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi ngày 23-11 cho biết kế hoạch triển khai tên lửa đất đối không tầm trung tại một căn cứ quân sự trên đảo Yonaguni - một hòn đảo cách bờ biển phía đông Đài Loan khoảng 110 km - đang tiến triển theo đúng kế hoạch.

. Cũng trong ngày 27-11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ nhận định cho rằng bà Takaichi “trên thực tế đã rút lại” phát ngôn liên quan một kịch bản khẩn cấp tại Đài Loan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nhấn mạnh rằng nhận định của bà Takaichi “vi phạm nghiêm trọng tinh thần của bốn văn kiện chính trị giữa Trung Quốc và Nhật, xói mòn nền tảng chính trị của quan hệ song phương và gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc”.

“'Không nhắc lại' hoàn toàn không đồng nghĩa với 'rút lại'. Hai điều này về bản chất là hoàn toàn khác nhau” - ông Quách nhấn mạnh.

Theo ông Quách, phía Nhật đang tìm cách giảm nhẹ tác động của phát ngôn gây tranh cãi bằng cách không nhắc lại nó, nhưng “đó chỉ là hành động tự lừa mình và ảo tưởng đơn phương, và Trung Quốc tuyệt đối không chấp nhận”.

Nhật chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Trước đó, theo tờ Kyodo News, bà Takaichi đã tham gia một cuộc tranh luận với các lãnh đạo đảng đối lập vào ngày 26-11.

Sau cuộc tranh luận, ông Yoshihiko Noda - lãnh đạo đảng Dân chủ Lập hiến Nhật, đảng đối lập lớn nhất - cho rằng việc bà Takaichi không còn nhắc lại ví dụ về một kịch bản khẩn cấp cụ thể đồng nghĩa với việc bà đã “trên thực tế rút lại” phát ngôn liên quan Đài Loan.

Ông Trump khuyên bà Takaichi không khiêu khích Trung Quốc?

Tờ The Wall Street Journal ngày 26-11 đưa tin rằng khi điện đàm với bà Takaichi vài ngày trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khuyên bà không nên khiêu khích Trung Quốc liên quan vấn đề Đài Loan.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi tại văn phòng thủ tướng ở Tokyo ngày 26-11. Ảnh: KYODO NEWS

Theo The Wall Street Journal, cuộc gọi diễn ra ngay sau khi ông Trump trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó Bắc Kinh nhấn mạnh rằng việc Đài Loan trở về với Trung Quốc là một phần quan trọng của trật tự quốc tế hậu chiến.

Tờ báo dẫn nguồn tin từ các quan chức Nhật đề nghị không tiết lộ danh tính tên và một nguồn tin Mỹ am hiểu nội dung cuộc gọi.

Theo The Wall Street Journal, một số quan chức Nhật đánh giá thông điệp của ông Trump khiến họ lo ngại, vì Mỹ không muốn căng thẳng về Đài Loan làm xói mòn thỏa thuận hòa dịu đạt được hồi tháng trước giữa Washington với Bắc Kinh. Thỏa thuận này vốn bao gồm cam kết Trung Quốc mua thêm nông sản Mỹ.

Tuy nhiên, phía Tokyo đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này, Kyodo News đưa tin.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Minoru Kihara nói rằng không hề có chuyện ông Trump khuyên bà Takaichi không nên khiêu khích Trung Quốc như bài viết của The Wall Street Journal nêu.

Ông Kihara không cho biết thêm chi tiết.

Thông tin về cuộc điện đàm, bà Takaichi nói rằng ông Trump đã đề nghị nói chuyện với bà và đã tóm tắt lại cuộc điện đàm với ông Tập. Tuy nhiên, bà Takaichi không cung cấp thêm thông tin chi tiết, bao gồm những thảo luận liên quan phát ngôn của bà về Đài Loan.

“Tổng thống Trump nói với tôi rằng tôi là bạn thân của ông ấy và ông ấy muốn tôi gọi điện cho ông ấy bất cứ lúc nào. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi quan điểm sâu rộng về việc củng cố liên minh Nhật-Mỹ cũng như tình hình và những thách thức mà khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang phải đối mặt” - nữ thủ tướng Nhật nói.

Phần mình, ông Quách nói rằng cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Mỹ và Nhật là vấn đề giữa hai nước đó, Bắc Kinh không có bình luận.

Tuy nhiên, vị phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lưu ý "vấn đề Đài Loan là công việc nội bộ của Trung Quốc và không cho phép bất kỳ lực lượng bên ngoài nào can thiệp".