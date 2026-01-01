Chiến sự Nga - Ukraine 1-1: UAV bay vào Moscow khi ông Putin phát biểu Giao thừa; Ông Lukashenko bình luận vụ dinh thự ông Putin bị tấn công 01/01/2026 08:26

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Ukraine nói vô hiệu 420.000 binh sĩ Nga trong năm 2025; Hai bên báo cáo về các đòn không kích ác liệt.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với các đòn không kích ác liệt trong ngày cuối năm.

UAV tấn công thủ đô Moscow đêm Giao thừa;

. Đêm 31-12-2025, Thị trưởng TP Moscow (Nga) - ông Sergey Sobyanin thông báo rằng nhiều máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine đã bị chặn lại khi hướng về Moscow vào đêm Giao thừa, theo đài RT.

“Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 UAV đang bay về phía Moscow” - ông Sobyanin viết trên Telegram lúc 11 giờ 55 tối 31-12 (giờ địa phương), ngay khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu bài phát biểu truyền thống đêm giao thừa.

Ông Sobyanin cho biết thêm rằng 1 UAV đã bị bắn hạ ngay sau nửa đêm, 7 chiếc khác bị chặn lại trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giờ sáng 1-1.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

. Chính quyền các địa phương Ukraine đưa tin rằng các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine ngày 31-12 đã khiến 6 người thiệt mạng và ít nhất 23 người bị thương, theo tờ Kyiv Independent.

Không quân Ukraine báo cáo đã đánh chặn 101/127 UAV do Nga phóng trong đêm qua.

Tỉnh trưởng Odessa - ông Oleh Kiper báo cáo rằng 6 người đã bị thương do vụ tấn công bằng UAV của Nga. Theo ông Kiper, 4 tòa nhà chung cư và ít nhất 14 chiếc ô tô đã bị hư hại.

Một khu chung cư bị hư hại ở tỉnh Odessa (Ukraine) vào ngày 31-12-2025. Ảnh: OLEH KIPER/TELEGRAM

DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết 2 cơ sở của công ty đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công.

Ông Serhii Lysak, người đứng đầu Cơ quan Hành chính Quân sự TP Odessa, cho biết một số khu vực trong TP bị mất điện, nước và hệ thống sưởi.

Ngày 31-12-2025, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine - ông Oleksandr Vyazovchenko cho biết hơn 170.000 người ở tỉnh Odessa đang bị mất điện.

Tại tỉnh Donetsk, nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất trên chiến tuyến, 3 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong ngày qua, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov cũng đưa tin về 1 người thiệt mạng do pháo kích của Nga và một số nhà cửa bị hư hại.

Theo Tỉnh trưởng Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov, Nga đã nã pháo vào các khu vực dân cư ít nhất 697 lần trong ngày tại tỉnh này trong 24 giờ qua, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Các tỉnh Sumy, Chernihiv, Kherson và Dnipropetrovsk cũng ghi nhận nhiều đợt không kích trong ngày qua, theo chính quyền địa phương.

Quân đội Ukraine tổng kết năm 2025, tuyên bố vô hiệu gần 420.000 binh sĩ Nga

. Ngày 31-12-2025, Tổng tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi tổng kết hoạt động của lực lượng Ukraine trong năm qua, nói rằng binh sĩ Ukraine mỗi ngày đều hủy hoại sức mạnh quân sự của Nga, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Những giờ cuối cùng của năm 2025 đang trôi qua – thêm một năm nữa của sự kiên cường, lòng dũng cảm và chiến công của chúng ta. Tôi cảm ơn từng người, từng người một, những ai hôm nay đang cầm vũ khí bảo vệ Ukraine” - ông Syrskyi nhấn mạnh.

Theo vị tướng, trong năm nay, Ukraine đã chứng minh với đối phương và với toàn thế giới rằng quân đội Ukraine vừa giữ vững phòng tuyến trước đối thủ đông hơn về quân số, vừa có khả năng tấn công đối phương tại những nơi mà họ từng tin là không thể với tới.

Ông Syrskyi cho rằng các đòn tấn công tầm xa, công nghệ và ý chí quyết tâm đang mỗi ngày làm suy yếu lực lượng đối phương. Vị tổng tư lệnh nói rằng trong năm 2025, gần 420.000 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa.

“Bước sang năm mới, tôi chúc mỗi người trong các bạn sự kiên cường, sức mạnh và niềm tin. Chúc các bạn đứng vững ở những nơi gian khó. Chiến thắng ở những nơi tưởng chừng không thể” - Tổng tư lệnh Ukraine nhấn mạnh.

. Cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) - ông Vasyl Maliuk nói rằng cơ quan này năm 2025 đã đạt được những kết quả ấn tượng khi tiến hành chiến dịch “Mạng Nhện”, tấn công một tàu ngầm của Nga và giáng các đòn có hệ thống vào cơ sở hạ tầng của đối phương phục vụ cho chiến tranh.

“Chúng ta đã cùng nhau trải qua thêm một năm chiến tranh. Một năm của sự bền bỉ, trách nhiệm và đấu tranh. Hàng trăm thách thức và thử thách cam go, nhưng đồng thời cũng là những kết quả hết sức ấn tượng, có được nhờ tính chuyên nghiệp của SSU” - ông Maliuk nói.

Ông nhắc lại rằng năm 2025 là năm triển khai chiến dịch đặc biệt “Mạng Nhện”, qua đó phá hủy 41 máy bay chiến lược của Nga.

“Đó là năm chúng ta vươn tới người Nga cả dưới lòng nước: cầu Crimea rung chuyển lần thứ ba bởi một vụ nổ dưới nước, và một tàu ngầm của Nga đã bị lực lượng của chúng ta đánh trúng ngay tại cảng Novorossiysk. Đây cũng là năm của các đòn tấn công có hệ thống nhằm vào cơ sở hạ tầng của đối phương phục vụ cho chiến tranh, cùng các ‘biện pháp trừng phạt’ của SSU đối với hạm đội bóng tối của Nga” - người đứng đầu SSU nhấn mạnh.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Lukashenko bình luận vụ dinh thự ông Putin bị tấn công

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko. Ảnh: SPUTNIK

Ngày 31-12-2025, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko lên án vụ UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở vùng Novgorod hôm 29-12 mà Nga cho là do Ukraine thực hiện, theo RT.

Ông Lukashenko mô tả vụ tấn công là “hành động khủng bố tàn bạo nhất ở cấp độ nhà nước cao nhất”.

Phát biểu với các phóng viên tại Minsk, nhà lãnh đạo Belarus nói rằng Nga có khả năng tấn công dinh thự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhưng đã chọn không làm vậy.

Ông Lukashenko nhắc lại rằng khi hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga được sử dụng lần đầu tiên, ông Putin đã kiên quyết bác bỏ những đề xuất từ ​​“những người nóng nảy” về việc tiến hành thêm các cuộc tấn công vào “các trung tâm ra quyết định”.

Một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ cũng lên án vụ tấn công.

“Các hành động đe dọa các cơ sở nhà nước và an ninh của lãnh đạo đất nước là không thể chấp nhận được và cản trở quá trình đàm phán” - Tổng thống Tajikistan, ông Emomali Rahmon nói, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin.

Theo thông cáo báo chí của Điện Kremlin, Tổng thống Uzbekistan - ông Shavkat Mirziyoyev đã nói trong cuộc điện đàm với ông Putin: “Những hành động như vậy đe dọa sự ổn định và an ninh, đồng thời làm suy yếu hòa bình lâu dài” .

Tổng thống Kazakhstan - ông Kassym-Jomart Tokaev cũng lên án vụ tấn công trong một cuộc điện đàm với Putin. Tổng thống Kyrgyzstan - ông Sadyr Japarov bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc”, người phát ngôn của ông Japarov - ông Askat Alagozov.