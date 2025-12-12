Nhà Trắng nói về chủ trương của ông Trump với Nhật và Trung Quốc thời gian tới 12/12/2025 06:06

(PLO)- Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể duy trì khả năng hợp tác làm việc hiệu quả với Trung Quốc, đồng thời giữ vững liên minh rất mạnh với Nhật.

Ngày 11-12, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc leo thang, Nhà Trắng lên tiếng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể duy trì đồng thời “mối quan hệ làm việc tốt” với Bắc Kinh và “liên minh rất vững chắc” với Tokyo, theo hãng tin Reuters.

“Nhật là một đồng minh tuyệt vời của Mỹ, thể hiện qua quan hệ cá nhân cũng như quan hệ thương mại song phương bền chặt” - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Bà Leavitt nói rằng “Tổng thống Trump có quan hệ rất tốt với Tân Thủ tướng Nhật [Takaichi Sanae]” và cho biết “ông rất vui khi gặp thủ tướng trong chuyến thăm châu Á vài tháng trước, và cả hai vẫn giữ liên lạc từ đó đến nay”.

(Từ trái sang) Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: BLOOMBERG/WHITE HOUSE/TÂN HOA XÃ

“Về phía Trung Quốc, tổng thống cũng có mối quan hệ làm việc tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình, và ông tin rằng điều đó có lợi cho đất nước chúng ta. Ông tin Mỹ cần duy trì khả năng hợp tác làm việc hiệu quả với Trung Quốc, đồng thời giữ vững liên minh rất mạnh mẽ với Nhật” - bà Leavitt nói thêm.

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của chính phủ Mỹ sau khi căng thẳng Trung-Nhật leo thang gần đây liên quan phát ngôn gây của bà Takaichi về khả năng Tokyo can thiệp quân sự vào Đài Loan (Trung Quốc) khiến Bắc Kinh phản ứng dữ dội.

Trước đó, xuất hiện đồn đoán rằng Tổng thống Trump đã khuyên Thủ tướng Takaichi tránh leo thang tranh cãi với Trung Quốc liên quan vấn đề Đài Loan.

Trong diễn biến liên quan, Mỹ ngày 9-12 đã chỉ trích Trung Quốc vì đã chiếu radar vào máy bay quân sự của Nhật ngoài khơi tỉnh Okinawa - diễn biến mà Bắc Kinh cho là do tiêm kích của Nhật cố tình xâm nhập vào khu vực tập trận và huấn luyện của Trung Quốc.

Ngày 11-12, 1 máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ, 3 tiêm kích tàng hình F-35 và 3 tiêm kích F-15 của Nhật cùng được triển khai bay trên vùng trời biển Nhật Bản, vài ngày sau cuộc tập trận chung giữa máy bay ném bom chiến lược Trung Quốc và Nga trên biển Hoa Đông và tây Thái Bình Dương.