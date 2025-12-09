Ông Trump cho phép Nvidia xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc, đảo ngược chính sách tiền nhiệm Biden 09/12/2025 08:22

(PLO)- Nvidia chỉ được xuất khẩu chip H200 cho những công ty "được phê duyệt" và phải đảm bảo không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8-12 thông báo đã đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để cho phép hãng chip Nvidia (Mỹ) xuất khẩu chip tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến sang Trung Quốc, đài CNN đưa tin.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông đã thông báo với ông Tập về việc Nvidia được phép xuất khẩu chip H200 cho các khách hàng “đã được [Washington] phê duyệt tại Trung Quốc và các quốc gia khác với điều kiện điều đó cho phép tiếp tục duy trình an ninh quốc gia [Mỹ] vững mạnh”.

Ông Trump cho biết ông Tập “đã có phản hồi tích cực”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép Nvidia xuất khẩu chip AI tiên tiến H200 cho Trung Quốc. Ảnh: AFP

Ông Trump viết rằng “25% USD sẽ được trả cho Mỹ”, có vẻ ám chỉ rằng 25% doanh thu mà Nvidia kiếm được từ việc xuất khẩu chip H200 sẽ được nộp vào ngân khố Mỹ.

Ông Trump nhấn mạnh rằng các chip tiên tiến nhất của Nvidia thuộc dòng Blackwell và dòng sản phẩm sắp ra mắt Rubin không nằm trong thỏa thuận và chỉ dành cho khách hàng tại Mỹ.

Ông Trump còn cho biết Bộ Thương mại Mỹ đang hoàn thiện thủ tục để áp dụng chính sách tương tự cho các hãng chip AMD, Intel và nhiều công ty Mỹ khác.

Quyết định được Tổng thống Trump công bố hôm 8-12 đã đảo ngược quy định của người tiền nhiệm Joe Biden. Ông Biden cấm Nvidia xuất khẩu chip H200 và các loại chip tiên tiến tương tự sang Trung Quốc. Ông Trump chỉ trích quy định này.

Phía Trung Quốc chưa có tuyên bố nào về vấn đề này. Nhưng Bắc Kinh luôn bày tỏ lập trường kiên quyết phản đối việc Mỹ kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc, gọi đó là hành vi “ác ý”.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh vẫn hiện hữu, nhất là liên quan công nghệ AI. Hai nước được cho là đang cạnh tranh để giành ưu thế trong cuộc đua AI toàn cầu.

Tờ The New York Times gọi đây là một “thắng lợi lớn” của Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) Nvidia - ông Jensen Huang. Ông Huang được cho là đã nỗ lực vận động chính quyền ông Trump đảo ngược chính sách của ông Biden về kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Chip H200 là một bộ xử lý đồ hoạ chuyên dụng trong phát triển AI và điện toán hiệu năng cao (HPC). So với thế hệ H100 trước đó, H200 có bộ nhớ lớn và băng thông cao hơn đáng kể, cho phép xử lý dữ liệu nhanh hơn nhiều.

Theo Viện Tiến bộ (IFP) - một trung tâm nghiên cứu chính sách công nghiệp và khoa học công nghệ tại Mỹ, việc sở hữu chip H200 sẽ cho phép Trung Quốc chế tạo siêu máy tính với hiệu năng gần bằng các siêu máy tính AI hàng đầu của Mỹ.