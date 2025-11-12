Trung Quốc muốn Đức can thiệp vụ Hà Lan kiểm soát hãng chip Nexperia 12/11/2025 10:57

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào hôm 11-11 đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Các vấn đề kinh tế và năng lượng Đức Katherina Reiche, trao đổi nhiều vấn đề trong quan hệ giữa Bắc Kinh với Berlin và châu Âu, trong đó có căng thẳng liên quan hãng chip Nexperia ở Hà Lan, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Trong cuộc họp, ông Vương đặc biệt nhắc tới vấn đề Hà Lan hồi cuối tháng 9 tuyên bố nắm quyền kiểm soát công ty sản xuất chất bán dẫn Nexperia thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc Wingtech, viện dẫn lý do an ninh quốc gia và an ninh kinh tế châu Âu.

Ông Vương bày tỏ hy vọng Đức sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thúc giục Hà Lan hành động nhanh chóng để “sửa chữa những hành vi sai trái”, thu hồi quyết định kiểm soát Nexperia và có các biện pháp liên quan nhằm sớm giải quyết vấn đề.

Trụ sở công ty Nexperia tại Nijmegen (Hà Lan). Ảnh: BLOOMBERG

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, bà Reiche nêu rõ rằng Đức rất coi trọng việc phát triển quan hệ kinh tế, thương mại với Bắc Kinh, lưu ý rằng mối quan hệ hợp tác này mang lại lợi ích cho cả hai bên. Bà Reiche cho biết Đức đang theo dõi sát sao vấn đề Nexperia và sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi với Hà Lan.

Nexperia có trụ sở tại TP Nijmegen (Hà Lan) và tập đoàn công nghệ Wingtech đã mua lại toàn bộ hồi năm 2018. Đây là một trong những nhà sản xuất dẫn đầu thế giới về các dòng chip thiết yếu, tiêu chuẩn loại diode và transistor.

Phản ứng lại quyết định tịch thu tài sản của chính phủ Hà Lan, Bắc Kinh hôm 4-10 đã yêu cầu Nexperia dừng xuất khẩu chip bán dẫn từ Trung Quốc. Hạn chế này được nới lỏng hôm 9-11 và chi nhánh Nexperia tại Quảng Đông được phép xuất khẩu các loại chip chỉ có thể sử dụng cho mục đích dân sự sang Hà Lan.

Trong cuộc họp với bà Reiche, ông Vương cáo buộc rằng nguồn gốc vấn đề liên quan Nexperia là do “sự can thiệp không đúng chuẩn mực của chính phủ Hà Lan” vào công việc nội bộ của công ty này. Do đó Amsterdam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự gián đoạn và hỗn loạn trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Ông Vương nhắc lại lập trường của Trung Quốc rằng nước này đã “hành động có trách nhiệm” khi cấp một số quyền miễn trừ dành cho Nexperia – ám chỉ quyết định nới lỏng kiểm soát xuất khẩu hôm 9-11 – giúp giảm bớt áp lực lên chuỗi cung ứng trong ngắn hạn. Bắc Kinh kêu gọi thái độ xây dựng và các bước đi cụ thể từ Hà Lan để đảm bảo sự ổn định lâu dài của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Một người phát ngôn của Bộ Các vấn đề kinh tế và năng lượng Đức lưu ý rằng trong cuộc họp, bà Reiche đã hoan nghênh quyết định ngày 9-11 của Bắc Kinh nới lỏng hạn chế xuất khẩu đối với Nexperia, theo hãng thông tấn Đức dpa.

Phía Đức cho biết bà Reiche cáo buộc rằng những biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, bày tỏ lo ngại điều này sẽ gây tác động đáng kể tới khả năng cạnh tranh kinh tế của Đức.

Bà Reiche kêu gọi Trung Quốc tiếp tục nới lỏng các hạn chế xuất khẩu đối với các nguyên tố đất hiếm và mong muốn Bắc Kinh minh bạch, không phân biệt đối xử với các công ty công nghệ Đức và châu Âu.