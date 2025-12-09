Ông Trump duyệt chi 12 tỉ USD hỗ trợ nông dân lao đao vì cuộc chiến thuế với Trung Quốc 09/12/2025 05:44

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố gói hỗ trợ trị giá 12 tỉ USD dành cho nông dân Mỹ, những người vốn phần lớn vẫn ủng hộ ông dù chịu thiệt hại hàng tỉ USD do căng thẳng thương mại với Trung Quốc.

Ngày 8-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố gói hỗ trợ trị giá 12 tỉ USD dành cho nông dân Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Các hội nhóm nông nghiệp và các nghị sĩ Cộng hòa đại diện các bang nông nghiệp đã đề nghị khoản hỗ trợ này một phần để giúp nông dân trang trải chi phí mua hạt giống, phân bón và các khoản chi khác cho vụ mùa năm tới.

Gói hỗ trợ, mà ông Trump nói sẽ lấy từ nguồn thu thuế quan, nhằm nâng đỡ một khối cử tri quan trọng vốn phần lớn vẫn ủng hộ ông Trump dù chịu thiệt hại hàng tỉ USD do căng thẳng thương mại với Trung Quốc.

Tổng thống Trump công bố khoản hỗ trợ tại Nhà Trắng cùng với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins và một số nghị sĩ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ các nông dân Mỹ tại Nhà Trắng ngày 8-12. Ảnh: X

Theo một quan chức Nhà Trắng, những người trồng bắp, bông, cao lương, đậu nành, lúa gạo, chăn nuôi bò, trồng lúa mì và khoai tây đã tham dự cuộc họp này.

“Khoản cứu trợ này sẽ giúp mang lại sự chắc chắn rất cần thiết cho nông dân khi họ đưa nông sản của vụ thu hoạch năm nay ra thị trường và chuẩn bị cho vụ mùa năm tới, đồng thời giúp họ tiếp tục nỗ lực giảm giá thực phẩm cho các gia đình Mỹ” - ông Trump nói.

Nông dân đang phải đối mặt chi phí cao hơn cho các đầu vào nông nghiệp như hạt giống và phân bón. Theo Hiệp hội Đậu nành Mỹ, người trồng đậu nành dự kiến sẽ trải qua năm thứ 3 liên tiếp thua lỗ vào năm 2025.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nói rằng ông sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân bằng cách bãi bỏ nhiều quy định môi trường áp dụng cho máy móc nông nghiệp và ông kỳ vọng các nhà sản xuất máy móc nông nghiệp sẽ giảm giá thiết bị.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tăng lượng mua đậu nành theo thỏa thuận mà hai bên vừa đàm phán.

“Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm nhiều hơn những gì đã hứa” - ông Trump nói.

Giải thích về gói hỗ trợ, Bộ trưởng Rollins cho biết 11 tỉ USD trong gói hỗ trợ sẽ dành cho nông dân trồng cây hàng năm và sẽ được giải ngân trước ngày 28-2-2026. Chính quyền giữ lại 1 tỉ USD còn lại cho trái cây, rau củ và các loại cây trồng khác để hoàn thiện chi tiết, theo ông Rollins.

Ông Bessent cho biết các khoản hỗ trợ này sẽ là “cầu nối thanh khoản trong giai đoạn điều chỉnh” để hỗ trợ nông dân cho đến khi họ thấy được lợi ích từ các thỏa thuận thương mại và các chính sách khác của Tổng thống Trump.

Chính quyền được kỳ vọng sẽ công bố một gói cứu trợ nông nghiệp lên tới 15 tỉ USD vào tháng 10 nhưng đợt đóng cửa chính phủ liên bang kéo dài 43 ngày đã làm chậm tiến độ triển khai.