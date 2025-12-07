Điện Kremlin nói về vai trò con rể ông Trump trong tiến trình hòa bình Ukraine 07/12/2025 05:19

Ngày 6-12, Trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể giao cho con rể Jared Kushner một vai trò then chốt trong việc soạn thảo thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, theo đài RT.

Bình luận được đưa ra sau khi ông Kushner cùng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tuần này đã đến Moscow để thương lượng với Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan kế hoạch hòa bình của Mỹ cho cuộc chiến ở Ukraine.

Dự thảo kế hoạch được cho là gồm 28 điểm, yêu cầu Kiev từ bỏ khu vực Donbass, cam kết không gia nhập NATO và cắt giảm quy mô quân đội.

Moscow tuyên bố chấp nhận một số nội dung trong đề xuất của Mỹ nhưng bác bỏ những phần khác, nhấn mạnh rằng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa hiệp cuối cùng và “còn rất nhiều việc” phải làm với văn bản này.

(Từ trái sang) Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump- ông Jared Kushner, Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirill Dmitriev và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: SPUTNIK

Ông Ushakov ngày 5-12 mô tả bầu không khí tại cuộc gặp ở Điện Kremlin là “xây dựng và thân thiện”, đồng thời lưu ý rằng ông Putin đã gặp ông Witkoff 6 lần.

“Họ gần như hiểu nhau mà chẳng cần nói” - Trợ lý Điện Kremlin nói.

Ông Ushakov nhận xét rằng sự tham gia của ông Kushner là “rất đúng lúc”.

“Ông ấy mang đến yếu tố hệ thống hóa. Tôi tin rằng nếu một thỏa thuận được viết ra trên giấy, thì người cầm bút, phần lớn, sẽ là ông Kushner” - ông Ushakov nói thêm.

Ông Kushner, một nhà đầu tư bất động sản, từng là cố vấn cấp cao trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, phụ trách chính sách Trung Đông và một số ưu tiên trong nước.

Ông Kushner là kiến trúc sư chủ chốt của Hiệp định Abraham năm 2020, giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain, sau đó có thêm Morocco và Sudan tham gia.

Dù hiện không giữ chức vụ chính thức trong Nhà Trắng, ông Kushner vẫn tiếp tục đóng vai trò trong các vấn đề Trung Đông, bao gồm việc thương lượng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Cũng trong ngày 6-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông đã có cuộc điện đàm dài và “thực chất” với ông Witkoff và ông Kushner, theo hãng tin Reuters.

“Ukraine quyết tâm tiếp tục hợp tác thiện chí với phía Mỹ để thực sự đạt được hòa bình. Chúng tôi đã thống nhất các bước tiếp theo và khuôn khổ cho những cuộc trao đổi với Mỹ” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.