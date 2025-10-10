Nóng: Động đất 7,6 độ richter rung chuyển Philippines, nhiều nước cảnh báo sóng thần 10/10/2025 10:25

(PLO)- Xảy ra trận động đất 7,6 độ richter làm rung chuyển miền nam Philippines sáng nay, chỉ vài tuần sau trận động đất ở miền trung nước này khiến hàng trăm người thương vong.

Sáng 10-10 xảy ra trận động đất có cường độ 7,6 độ richter ngoài khơi miền nam Philippines, theo Cơ quan Địa chấn Philippines (Phivolcs).

Nhà chức trách đã phát cảnh báo sóng thần ở nhiều nước và kêu gọi người dân vùng ven biển sơ tán lên vùng cao để tránh nguy hiểm.

Phivolcs cho biết tâm chấn nằm ngoài khơi thị trấn Manay, tỉnh Davao Oriental, ở độ sâu khoảng 10 km. Cơ quan này cảnh báo có thể xảy ra thiệt hại và dư chấn sau động đất, đồng thời dự báo sóng biển có thể cao hơn mực thủy triều bình thường trên 1 m.

Sinh viên hỗ trợ nhau khi chạy ra ngoài khuôn viên trường sau trận động đất ở Philippines ngày 10-10. Ảnh: AFP

Indonesia cũng phát cảnh báo sóng thần với khu vực Bắc Sulawesi và Papua, nơi có thể xuất hiện sóng cao khoảng 50 cm. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương dự báo sóng cao 1-3 m có thể xảy ra tại Philippines và khoảng 1 m ở Indonesia và Palau.

Tỉnh trưởng tỉnh Davao Oriental - ông Edwin Jubahib cho biết nhiều người dân hoảng loạn khi động đất xảy ra và “một số tòa nhà đã bị hư hại”. Hiện chưa có thông tin đầy đủ về mức độ thiệt hại, hãng Reuters đưa tin.

Trận động đất 7,6 độ richter lần này xảy ra chỉ hai tuần sau thảm họa động đất 6,9 độ richter ở đảo Cebu khiến 72 người thiệt mạng - vụ nghiêm trọng nhất tại Philippines trong hơn 10 năm qua.

Philippines nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, khu vực thường xuyên xảy ra động đất với hơn 800 trận mỗi năm.