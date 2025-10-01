Động đất ở Philippines: Thương vong hơn 210 người, có thể còn tăng 01/10/2025 12:15

(PLO)- Giới chức cho biết trận động đất ở Philippines tối 30-9 đã khiến ít nhất 61 người thiệt mạng, đồng thời cảnh báo có thể sẽ xuất hiện thêm dư chấn và gây ra thêm thiệt hại.

Sáng 1-10, giới chức các địa phương ở Philippines đã báo cáo hơn 210 người thương vong sau trận động đất 6,9 độ richter xảy ra hồi tối hôm trước, theo tờ Rappler.

Theo thống kê của Cơ quan Phòng thủ dân sự tỉnh Cebu, ít nhất 61 người đã thiệt mạng do động đất ở Philippines.

Hai địa phương ghi nhận nhiều trường hợp tử vong nhất là TP Bogo – nơi cách tâm chấn chỉ khoảng 21 km – với 27 người và đô thị tự quản San Remigio – cách Bogo chưa tới 50 km – với 26 người.

Ngoài ra, hơn 150 người được báo cáo bị thương. Chưa có trường hợp mất tích do động đất.



Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra tại TP Bogo sau trận động đất ở Philippines tối 30-9. Ảnh: AFP

Chính quyền tỉnh Cebu đã điều động các đội y tế và kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ nhân viên tại bệnh viện cấp tỉnh ở TP Bogo. Chính quyền trung ương đã cam kết gửi hàng cứu trợ cho các nạn nhân do động đất.

Phó Thị trưởng San Remigio - bà Alfie Reynes cho biết công tác cứu hộ đang diễn ra trong tình trạng mưa rất to và mất điện diện rộng.

Bộ Giao thông vận tải Philippines cho biết “không có thiệt hại rõ ràng” nào đối với các sân bay và cảng biển ở Cebu liên quan động đất. Các cơ sở này vẫn hoạt động bình thường.

Các cơ quan chức năng cảnh báo con số thương vong có thể còn tăng lên khi các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục hoạt động tìm kiếm, cứu nạn ở phía bắc đảo Cebu – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do động đất tối 30-9.

Đại diện Cơ quan Phòng thủ dân sự tỉnh Cebu cho biết công tác cứu hộ vẫn đang trong “giờ vàng”, khi mà vẫn còn cơ hội phát hiện và cứu sống các nạn nhân do động đất.

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs) đã ghi nhận ít nhất 282 dư chấn, xác nhận không có nguy cơ sóng thần song cảnh báo có thể sẽ xuất hiện thêm dư chấn và gây ra thêm thiệt hại.