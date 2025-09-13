NÓNG: Động đất mạnh gần bờ biển Nga, chính quyền cảnh báo sóng thần 13/09/2025 10:42

(PLO)- Nga phát cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh hơn 7 độ richter xảy ra gần bờ biển phía đông của vùng Kamchatka (Nga).

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết một trận động đất mạnh với cường độ 7,1 độ richter đã xảy ra gần bờ biển phía đông của vùng Kamchatka (Nga) vào ngày 13-9. GFZ cho rằng trận động đất xảy ra ở độ sâu 10 km, theo hãng tin Reuters.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính cường độ trận động đất này là 7,4 độ richter ở độ sâu 39,5 km.

Hệ thống cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết có nguy cơ xảy ra sóng thần từ trận động đất mạnh.

Chính quyền Nga đã ban hành cảnh báo sóng thần và đặt tất cả các dịch vụ khẩn cấp vào tình trạng báo động cao.

Trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bờ biển Kamchatka sáng 13-9. Ảnh: USGS

Lãnh đạo vùng Kamchatka - ông Vladimir Solodov cho biết trận động đất có cường độ 6,3 độ richter, với cường độ rung chuyển ở thủ phủ Petropavlovsk-Kamchatsky đạt mức từ 4 đến 6 độ richter.

“Các chuyên gia đã bắt đầu kiểm tra các cơ sở xã hội quan trọng và các tòa nhà dân cư sau dư chấn mạnh. Tất cả các dịch vụ khẩn cấp đã được đặt trong tình trạng báo động cao” - ông Solodov thông báo trên Telegram.

Mặc dù đến nay chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng nào, giới chức Nga vẫn kêu gọi người dân thận trọng, đặc biệt dọc theo bờ biển.

"Nguy cơ mối đe dọa sóng thần đã được ban bố. Chúng tôi yêu cầu mọi người đặc biệt cẩn thận khi đến bãi biển Khalaktyrsky và các khu vực dễ xảy ra sóng thần khác" - ông Solodov nhấn mạnh.

Cơ quan Tình trạng khẩn cấp của Nga tại đảo Sakhalin cho biết sóng cao tới 0,5 m có thể tràn vào các đảo Paramushir và Shumshu ở quận Severo-Kurilsky.

Trong khi đó đài truyền hình NHK dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Nhật cho biết tại Nhật, phía tây nam bán đảo Kamchatka, hiện chưa có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Trận động đất này xảy ra sau trận động đất lịch sử mạnh 8,8 độ richter làm rung chuyển Kamchatka vào ngày 30-7. Đó là trận động đất mạnh nhất trong khu vực kể từ năm 1952.

Trận động đất này đã khiến bán đảo di dời gần 2m, hạ thấp một số khu vực cao của đảo và gây ra sóng thần xa tới tận Nhật Bản và bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ.

Trận động đất này cũng gây ra một làn sóng hoạt động địa chấn và núi lửa. Núi lửa Krasheninnikov phun trào lần đầu tiên sau 600 năm, trong khi Klyuchevskaya Sopka - một trong những ngọn núi lửa cao nhất lục địa Âu-Á đã trải qua đợt phun trào mạnh nhất trong 70 năm.