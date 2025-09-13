Chiến sự Nga-Ukraine 13-9: UAV Ukraine phá cảng dầu lớn của Nga ở biển Baltic; Liên lạc đàm phán tạm dừng 13/09/2025 08:01

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin UAV Ukraine phá cảng dầu lớn nhất của Nga ở biển Baltic; Nga liệt kê thiệt hại Ukraine trong 1 tuần; Moscow nói liên lạc giữa nhóm đàm phán Nga-Ukraine tạm dừng.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến nóng.

UAV Ukraine phá cảng dầu lớn nhất của Nga ở biển Baltic

Đêm 12-9, các nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết máy bay không người lái (UAV) của cơ quan này đã tấn công Prymorsk - cảng dầu lớn nhất của Nga trên biển Baltic và cũng là điểm cuối của hệ thống đường ống dẫn dầu Baltic, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Sau cuộc tấn công, hỏa hoạn đã bùng phát tại một trong những tàu chở dầu và một trạm bơm, buộc phía Nga phải tạm dừng các chuyến hàng chở dầu. Vụ việc này được cho là có thể khiến Nga thiệt hại tới 41 triệu USD mỗi ngày do Nga sẽ phải tạm ngừng xuất khẩu.

Theo phía Ukraine, Prymorsk là trung tâm quan trọng để vận chuyển dầu cho “Hạm đội bóng tối” - chỉ những con tàu cũ Nga dùng để lách lệnh trừng phạt quốc tế và bán dầu ra thị trường nước ngoài. Khoảng 60 triệu tấn dầu đi qua cảng Prymorsk mỗi năm và mang lại cho Nga khoảng 15 tỉ USD.

Lính Ukraine tác chiến ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) hôm 9-9. Ảnh: ANADOLU

Các nguồn tin của SBU cũng cho biết UAV của SBU cũng đã tấn công thành công 3 trạm bơm dầu thuộc hệ thống đường ống dẫn dầu thô đến cảng Ust-Luga ở tỉnh Leningrad (Nga).

Thông tin này được đưa ra sau khi các quan chức và truyền thông Nga đưa tin về một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV nhắm vào tỉnh Leningrad, Moscow và các khu vực khác vào đêm 12-9.

Hiện Nga chưa bình luận gì về thông tin mà phía Ukraine đưa ra.

Nga liệt kê thiệt hại Ukraine trong 1 tuần

Ngày 12-9, Bộ Quốc phòng Nga đã cập nhật thương vong, thiệt hại của Ukraine do các nhóm tác chiến của Nga gây ra, theo hãng thông tấn TASS.

Cụ thể, Nhóm tác chiến phía Đông đã giành được các khu định cư Khorosheye, Sosnovka và Novopetrovskoye thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, đồng thười khiến 1.640 lính Ukraine thương vong. Nhóm tác chiến này cũng phá hủy 1 xe tăng, 18 xe chiến đấu bọc thép, 68 xe cơ giới và 10 khẩu pháo dã chiến tại khu vực do nhóm phụ trách.

Nhóm tác chiến Trung tâm gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất với 3.370 lính, đồng thời phá hủy 5 xe tăng, 16 xe bọc thép chiến đấu, 42 xe cơ giới và 14 khẩu pháo dã chiến.

Còn Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã gây ra hơn 1.650 thương vong cho Ukraine, phá hủy 2 xe tăng, 28 xe bọc thép chiến đấu, 153 xe cơ giới và 17 khẩu pháo dã chiến.

Nhóm tác chiến phía Nam Ukraine khiến 1.470 lính Ukraine thương vong, 3 xe tăng, 19 xe bọc thép chiến đấu, 40 xe cơ giới và 22 khẩu pháo dã chiến bị phá hủy.

Moscow: Liên lạc giữa nhóm đàm phán Nga-Ukraine tạm dừng

Ngày 12-9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc liên lạc giữa các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang bị tạm dừng ngay cả khi các kênh liên lạc đã được thiết lập, theo TASS.

Phát ngôn của ông Peskov được đưa ra sau một loạt nỗ lực ngoại giao hướng tới chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng thúc đẩy việc sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong diễn biến liên quan, ông Rodion Miroshnik - Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga phụ trách giải quyết các tội ác do chính quyền Ukraine gây ra, cho rằng Kiev dường như đang có ý định ngăn cản các cuộc đàm phán có ý nghĩa với Nga.

Theo ông Miroshnik,chiến lược bao trùm của Ukraine là thao túng bầu không khí chính trị nội bộ Nga, kích động sự phẫn nộ trong dân chúng rằng chính phủ không bảo vệ họ và khiến cuộc sống hàng ngày của người dân trở nên khó khăn.

"Ukraine đang tấn công nhà cửa, dân thường và phương tiện giao thông công cộng với mục đích rõ là gây ảnh hưởng đến dư luận. Mục tiêu của họ là làm lung lay tinh thần và kích động một sự cố có thể làm suy yếu các cuộc đàm phán hoặc lý tưởng nhất là dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn. Chiến lược của Kiev là gây áp lực buộc Nga phải từ bỏ đàm phán bằng cách tạo ra một môi trường khiến người dân tin rằng đàm phán không mang lại hy vọng" - ông Miroshnik giải thích.

Anh "bơm" thêm viện trợ cho Ukraine

Ngày 12-9, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper, các quan chức châu Âu khác và Hoàng tử Harry của Anh đã đến thăm Kiev, theo tờ Kyiv Independent.

Trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Anh Cooper thông báo London sẽ cung cấp 142 triệu bảng Anh (193 triệu USD) viện trợ cho Ukraine để hỗ trợ nước này vượt qua mùa đông.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper (áo đỏ) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12-9. Ảnh: PA

Theo đó, 100 triệu bảng Anh sẽ được dành cho hoạt động viện trợ nhân đạo cho dân thường ở các khu vực tiền tuyến, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Nga. Còn 42 triệu bảng Anh còn lại sẽ được dùng để sửa chữa lưới điện và bảo vệ cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng quan trọng trước mùa đông.

Bà Cooper nói rằng Moscow phải “chấm dứt việc ném bom vào thường dân Ukraine, trì hoãn và làm chậm trễ các cuộc đàm phán hòa bình được quốc tế ủng hộ, cũng như sự coi thường mạng người”.

Còn Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về hợp tác trong công nghệ UAV và các ngành công nghiệp quốc phòng, cũng như việc sử dụng quỹ của Liên minh châu Âu (EU) theo chương trình Hành động An ninh cho Châu Âu (SAFE).

"Chúng tôi đã thảo luận về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào Ba Lan. Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo quân nhân Ba Lan và cùng nhau xây dựng hệ thống phòng thủ" - ông Zelensky phát biểu sau cuộc họp.