Chiến sự Nga-Ukraine 12-9: Ukraine nói tấn công tàu Nga trên Biển Đen; Nga bắn hạ nhiều UAV hướng về Moscow 12/09/2025 08:24

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Xuất hiện mục tiêu tình nghi vụ UAV xâm nhập Ba Lan; Ukraine nói tấn công tàu Nga trên Biển Đen; Nga bắn hạ nhiều UAV hướng về Moscow.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, đặc biệt ở Donetsk, Zaporizhia, và các khu vực biên giới hai nước.

UAV bị bắn hạ ở Ba Lan nghi nhắm đến sân bay viện trợ Ukraine

Truyền thông Đức Spiegel và Welt ngày 11-9 đưa tin các máy bay không người lái Nga bị bắn rơi trên lãnh thổ Ba Lan nhiều khả năng nhắm đến sân bay Rzeszow - trung tâm hậu cần then chốt viện trợ Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết đã bắn hạ UAV Nga xâm nhập không phận rạng sáng 10-9, đánh dấu lần đầu tiên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trực tiếp đối đầu tài sản quân sự Nga trên lãnh thổ liên minh kể từ khi chiến sự toàn diện bùng phát.

﻿ Hiện trường lực lượng Ba Lan kiểm tra các UAV bị bắn hạ khi chúng xâm nhập không phận Ba Lan. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Theo Warsaw, ít nhất 19 UAV đã bay vào không phận Ba Lan, trong đó 3-4 chiếc bị tiêm kích Ba Lan và NATO bắn hạ. Ba Lan coi đây là hành động khiêu khích có chủ ý từ phía Moscow.

Spiegel cho biết ít nhất 5 UAV hướng đến sân bay Rzeszow, nơi bố trí hai hệ thống phòng không Patriot của Đức. Tiêm kích F-35 của Hà Lan cũng được điều động, bắn hạ 3 UAV; 2 chiếc còn lại rơi chưa rõ nguyên nhân, theo Welt.

Theo tờ The Kyiv Independent, đêm 10-9, UAV Nga cũng xâm phạm không phận Lithuania.

Một quan chức cấp cao NATO nói với Welt: “Dựa trên thông tin hiện có, chúng tôi tin rằng UAV này nhiều khả năng đã cố tình xâm nhập không phận NATO”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhận định đường bay của UAV cho thấy đây có thể là một chiến dịch có chủ đích, chứ không phải tình huống lạc hướng.

Sân bay Rzeszow-Jasionka nằm cách biên giới Ukraine chưa đầy 100 km, đảm nhiệm vận chuyển phần lớn viện trợ quân sự phương Tây đến tiền tuyến, đồng thời là điểm trung chuyển của lãnh đạo quốc tế trước khi tới Kiev.

Ukraine nói tấn công tàu Nga trên Biển Đen

Cơ quan tình báo quân đội Ukraine (HUR) ngày 11-9 cho biết UAV của Ukraine đã đánh trúng một tàu đa năng thuộc Hạm đội Biển Đen Nga tại vịnh Novorossiysk, gây thiệt hại nặng. Theo HUR, UAV Ukraine đã đánh trúng boong tàu, phá hỏng hệ thống trinh sát điện tử, buộc tàu phải đưa đi sửa chữa tốn kém.

Chiếc tàu thuộc lớp MPSV07, hạ thủy năm 2015, ước tính trị giá khoảng 60 triệu USD. HUR cho hay Nga sở hữu 4 tàu loại này, trong khi nguồn mở ghi nhận 5 chiếc đang hoạt động, một chiếc khác đang đóng mới. Tên con tàu bị tấn công hiện vẫn chưa được xác định.

UAV Ukraine tấn công tàu Nga lớp MPSV07 tại vịnh Novorossiysk, gần vùng Krasnodar (Nga) ngày 10-9. Ảnh: HUR

MPSV07 được trang bị hệ thống lặn, thiết bị điều khiển từ xa, sonar quét sườn và thiết bị tình báo điện tử, có thể dùng cho hoạt động khảo sát đáy biển.

. Theo bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 11-9, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày qua hai bên đã xảy ra 141 trận giao tranh trên toàn chiến tuyến. Quân Nga tiến hành 56 cuộc không kích, thả 90 bom dẫn đường, triển khai 1.729 UAV cảm tử và thực hiện 3.257 đợt pháo kích vào vị trí của các đơn vị Ukraine.

Hướng Pokrovsk là mũi đánh căng thẳng nhất trong ngày với 32 đợt tấn công tại nhiều điểm, trong đó có Promin, Nykanorivka, Novoeconomichne, Rodynske và vùng phụ cận Pokrovsk. Theo thống kê sơ bộ, quân Nga tổn thất 79 binh sĩ, 6 xe cơ giới và 17 UAV bị phá hủy.

. Tổng tư lệnh Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi ngày 11-9 cho biết Nga đang sao chép công nghệ UAV của Kiev, biến đây thành “cuộc đua công nghệ trực tiếp”.

Ông nhấn mạnh ưu thế sẽ thuộc về bên không chỉ hiện đại hóa mà còn đi trước đối phương.

Theo ông Syrskyi, UAV Ukraine đã tấn công hơn 60.000 mục tiêu trong tháng 8, gây thiệt hại lớn cho nhân lực và khí tài Nga. Ngược lại, Nga tăng cường các đợt tập kích bằng UAV tầm xa, buộc Ukraine mở rộng năng lực tác chiến điện tử.

Ông cho biết số UAV Nga bị gây nhiễu tăng đáng kể trong tháng qua, đồng thời nhấn mạnh việc phân tích dữ liệu UAV giúp quân đội Ukraine điều chỉnh chiến thuật, nâng cao hiệu quả và giữ ưu thế trên chiến trường.

Nga bắn hạ nhiều UAV hướng về Moscow

Thị trưởng TP Moscow - ông Sergey Sobyanin cho biết rạng sáng 12-9 lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ tổng cộng 7 UAV hướng tới thủ đô Nga trong ba đợt tấn công liên tiếp, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Thị trưởng TP Moscow - ông Sergey Sobyanin. Ảnh: TASS

Theo ông Sobyanin, đợt đầu tiên có 2 UAV bị tiêu diệt, tiếp đó thêm 2 UAV khác bị bắn hạ. Làn sóng lớn nhất diễn ra sau đó, với 3 UAV bị phá hủy. Ông thông báo trên kênh Telegram cá nhân rằng lực lượng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường để xử lý.

Nga tố Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (hiện do Nga kiểm soát) ngày 11-9 thông báo trung tâm huấn luyện của cơ sở này bị UAV của Ukraine tấn công. Theo thông báo, không có thương vong và tất cả các tổ máy vẫn hoạt động bình thường, bức xạ trong phạm vi an toàn.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASSbinh

Phía nhà máy gọi đây là hành động khiêu khích nhằm đe dọa nhân viên, đồng thời lên án vụ việc là “nguy hiểm, không thể chấp nhận và coi thường các chuẩn mực an ninh quốc tế”. Trước đó, ngày 6-9, trung tâm huấn luyện này cũng từng bị UAV tấn công, gây hư hại mái một tòa nhà cách lò phản ứng 300 m, theo TASS.

Cùng ngày 11-9, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết lực lượng Ukraine đã phóng tổng cộng 86 UAV trong ngày qua nhằm vào thành phố thủ phủ Belgorod và khu vực xung quanh.

Tại thành phố Belgorod, 41 UAV được triển khai, trong đó 28 UAV bị bắn hạ. Ba dân thường bị thương, nhiều tòa nhà, công trình xã hội, cơ sở thương mại và phương tiện bị hư hại. Ở các khu vực lân cận, 45 UAV khác đã được ghi nhận, khiến một phụ nữ ở làng Dolbino và một thiếu nữ 14 tuổi ở Dubovoye bị thương.