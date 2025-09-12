Ông Zelensky và đặc phái viên Mỹ bàn viện trợ vũ khí, tăng sức ép lên Nga 12/09/2025 05:49

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 11-9 đã gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine - ông Keith Kellogg trong chuyến thăm không báo trước của quan chức Mỹ tới Kiev, theo tờ The Kyiv Independent.

Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, hai bên đã bàn về việc tăng cường viện trợ vũ khí cho Kiev cũng như tăng cường sức ép kinh tế đối với Nga.

“Các bên đã thảo luận việc mở rộng sáng kiến Danh mục Yêu cầu Ưu tiên cho Ukraine (PURL) nhằm tài trợ cho sản xuất và mua sắm hệ thống Patriot, cũng như các thỏa thuận song phương về UAV và vũ khí mà Ukraine đề xuất với Mỹ. Ukraine kỳ vọng nhận được phản hồi tích cực từ phía Mỹ" - thông cáo nêu rõ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine - ông Keith Kellogg ngày 11-9. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Thông tin này đề cập thỏa thuận đạt được ngày 14-7 giữa Mỹ, Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho phép các nước châu Âu mua vũ khí Mỹ, trong đó có Patriot, để chuyển cho Ukraine. Hỗ trợ này được triển khai qua cơ chế PURL của NATO, nhằm điều phối nguồn lực cho những nhu cầu cấp bách nhất trên chiến trường.

Tháng 7, ông Zelensky cũng gợi ý khả năng ký thỏa thuận theo đó Ukraine bán UAV trị giá khoảng 50 tỉ USD để đổi lấy việc mua vũ khí Mỹ. Dù thỏa thuận chưa được chính thức hóa, ông cho biết hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực phát triển hàng không và hệ thống không người lái.

Trong cuộc gặp, ông Zelensky và ông Kellogg còn nhấn mạnh cần phối hợp “với các đối tác để tăng cường sức ép bằng thuế quan và trừng phạt đối với Nga, nhằm sớm tạo điều kiện cho cuộc gặp cấp lãnh đạo và chấm dứt chiến tranh".

Hiện chưa rõ kết quả cụ thể của các cuộc thảo luận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến nay vẫn chưa gặp ông Zelensky, bất chấp nỗ lực thúc đẩy từ Tổng thống Trump. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Zelensky đã nói với ông Kellogg rằng “đàm phán ở cấp lãnh đạo theo hình thức ba bên sẽ là hiệu quả nhất".

Chuyến thăm của ông Kellogg diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, sau khi Ba Lan xác nhận bắn hạ UAV Nga xâm nhập không phận nước này khi tập kích nhằm vào Ukraine.

Ông Kellogg trước đó từng đến Kiev ngày 24-8 nhân dịp Ukraine kỷ niệm 34 năm độc lập. Vị tướng về hưu này là một trong những trợ lý hàng đầu của ông Trump trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga-Ukraine và thường xuyên tiếp xúc với giới chức cấp cao Ukraine.