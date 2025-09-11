Hội đồng Bảo an LHQ sắp họp vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan 11/09/2025 17:58

(PLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp về vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan, theo yêu cầu từ Warsaw.

Bộ Ngoại giao Ba Lan ngày 11-9 cho biết Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc (LHQ) sẽ họp khẩn theo yêu cầu của Warsaw để thảo luận về vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Ba Lan đêm 9-9 rạng sáng 10-9, đài Polskier Radio đưa tin.

Bộ Ngoại giao Ba Lan không nói rõ thời gian bắt đầu họp.

Hãng thông tấn Nga TASS dẫn một nguồn tin ngoại giao rằng cuộc họp có thể diễn ra trong ngày 12-9.

Trước đó, trong thông điệp video khuya 10-9 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nói rằng Warsaw và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhận định “UAV được sản xuất tại Nga... không hề đi chệch hướng mà là được nhắm mục tiêu một cách có chủ đích” vào không phận Ba Lan đêm 9-9.

Đây là lần đầu tiên giới chức Warsaw sử dụng từ “có chủ đích” để nói về vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan.

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski trong thông điệp video khuya 10-9 về vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan. Ảnh chụp màn hình: Radosław Sikorski/X

Ông Sikorski cho biết các đồng minh NATO là Hà Lan, Ý và Đức đã hỗ trợ Ba Lan bắn hạ các “UAV được sản xuất tại Nga” này. Ông Sikorski cũng tái xác nhận rằng vụ việc không gây thiệt hại về người, dù một số tài sản bị hư hại.

Ngoại trưởng Ba Lan nhắc lại rằng Warsaw đã thực hiện “các biện pháp phù hợp” sau khi UAV xâm nhập không phận Ba Lan. Warsaw yêu cầu tham vấn chính thức trong NATO theo Điều 4 của hiệp ước thành lập khối, triệu tập quyền Đại sứ Nga tại Warsaw - ông Andrei Ordash để phản đối, nỗ lực chống lại các thông tin không chính thống, sai lệch.

Ông Sikorski nhấn mạnh rằng “Ba Lan, [Liên minh châu Âu] EU và NATO sẽ không nao núng và chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhân dân Ukraine dũng cảm”.

Trong diễn biến liên quan, ngày 11-9, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Bosacki bác khả năng đóng cửa Đại sứ quán Nga tại Warsaw vì điều này có thể “phản tác dụng”, ảnh hưởng ngược lại Ba Lan. Tuy nhiên, Warsaw nhận thấy quan hệ với Moscow “trên thực tế đang ở mức không”, theo kênh TVP Info (Ba Lan).

Nga chưa có bình luận về phát ngôn mới của các quan chức Ba Lan.

Ba Lan cáo buộc UAV xâm nhập không phận Ba Lan ít nhất 19 lần trong đêm 9-9 rạng sáng 10-9, trong đó 4 chiếc UAV bị lực lượng phòng không Ba Lan bắn hạ với sự hỗ trợ của các đồng minh là Hà Lan, Ý và Đức.

Nga tuyên bố trong các hoạt động đêm 9-9 rạng sáng 10-9, “không có mục tiêu nào được lên kế hoạch tấn công trên lãnh thổ Ba Lan” và Moscow “sẵn sàng tiến hành tham vấn với Bộ Quốc phòng Ba Lan về vấn đề này”.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc rằng UAV Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan, theo đài RT.

Ông Peskov nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy các UAV này có liên quan Nga, đồng thời nhấn mạnh “lãnh đạo EU và NATO hằng ngày đều quy kết Nga khiêu khích và phần lớn không đưa ra lập luận nào”.