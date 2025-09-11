Mỹ cân nhắc gia hạn hoạt động tên lửa ICBM Minuteman III trong 'bộ ba hạt nhân' 11/09/2025 15:44

(PLO)- Không quân Mỹ cân nhắc kéo dài thời gian phục vụ của tên lửa hạt nhân Minuteman III - một trụ cột trong "bộ ba hạt nhân" của nước này - thêm 11 năm, tới năm 2050.

Không quân Mỹ báo cáo với cơ quan kiểm toán nhà nước Mỹ - Văn phòng Trách nhiệm giải trình chính trị (GAO) rằng thời gian phục vụ của các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân Minuteman III có thể được kéo dài do chương trình phát triển tên lửa thay thế Sentinel chậm trễ và đội chi phí, theo tờ Bloomberg đưa tin.

Theo báo cáo được GAO công bố hôm 10-9, “sự chậm trễ của Sentinel đồng nghĩa với việc không quân phải vận hành Minuteman III vốn đã cũ lâu hơn dự kiến ​​- thậm chí có thể lâu hơn đáng kể”.

Phương án được không quân Mỹ đề xuất là kéo dài thời gian hoạt động của các tên lửa hạt nhân Minuteman III tới năm 2050 thay cho kế hoạch dần loại biên từ năm 2039 như đã được ấn định.

Tên lửa đẩy của tên lửa hạt nhân Minuteman III được bảo trì hồi tháng 6. Ảnh: US AIR FORCE

Bộ phận quản lý chương trình Minuteman III báo cáo rằng “tên lửa này hoạt động tốt” và lực lượng này “có đủ khả năng duy trì số lượng ICBM cần thiết trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu đến năm 2050, nhưng vẫn có những rủi ro về khả năng duy trì”.

Các thách thức bao gồm việc hệ thống hạ tầng mặt đất và thiết bị điện tử trên các tên lửa Minuteman III “có thể xuống cấp đến mức không thể chấp nhận được”.

Chưa rõ khi nào sẽ có quyết định sau cùng liên quan việc gia hạn hoạt động tên lửa hạt nhân Minuteman III.

ICBM Minuteman III là một trong 3 trụ cột trong bộ ba hạt nhân của Mỹ và đã được đưa vào trực chiến từ năm 1970. Hai trụ cột còn lại là tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Ohio và các máy bay ném bom chiến lược B-52, B-2.

Chương trình phát triển ICBM mang đầu đạn hạt nhân Sentinel đang bị tạm ngừng và chờ tái cấu trúc. Quá trình tái cấu trúc này có thể kéo dài tới năm 2026.

Tên lửa hạt nhân Sentinel đã được lên kế hoạch phóng thử lần đầu vào tháng 12-2023 nhưng theo một báo cáo của GAO hồi tháng 6, lịch trình thử nghiệm sẽ bị hoãn tới ít nhất là tháng 3-2028. Do đó, Sentinel sẽ không thể bắt đầu trực chiến từ tháng 5-2029 như kế hoạch hiện tại.