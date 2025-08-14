Chuyên gia Mỹ: Nga khả năng sắp thử tên lửa hạt nhân Burevestnik 14/08/2025 10:01

(PLO)- Các chuyên gia Mỹ tin rằng Nga sắp thử tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại bãi thử Pankovo ở Vòng Cực Bắc.

Hãng tin Reuters ngày 13-8 dẫn dự đoán từ hai chuyên gia Mỹ rằng Nga đang chuẩn bị thử tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân Burevestnik.

Hai chuyên gia là GS về không phổ biến vũ khí hạt nhân Jeffrey Lewis thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế Middlebury (California, Mỹ) và chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh Decker Eveleth thuộc Trung tâm Phân tích hải quân (CNA, bang Virginia, Mỹ).

Hai chuyên gia này lưu ý việc giới chức Nga hôm 6-8 ban hành thông báo yêu cầu tàu thuyền tránh xa khu vực gần bãi thử Pankovo trên quần đảo Novaya Zemlya (giữa biển Barents, nằm trong Vòng Cực Bắc) trong 4 ngày (từ 9 tới 12-8). Hai chuyên gia cho biết họ đã nghiên cứu hình ảnh vệ tinh được ghi lại tại bãi thử này từ tháng 7 tới ngày 12-8.

Hai chuyên gia này nói rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều hoạt động được tăng cường tại bãi thử Pankovo như sự xuất hiện của các tàu thuyền và máy bay từng liên quan các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình trang bị đầu đạn hạt nhân Burevestnik trong quá khứ.

Tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân Burevestnik được phóng thử năm 2018. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Hai chuyên gia cũng nhận thấy sự gia tăng nhân sự, trang thiết bị và sự xuất hiện của nhiều chồng container vận chuyển tại bãi thử Pankovo kể từ cuối tháng 7.

“Chúng ta có thể thấy mọi hoạt động tại bãi thử [Pankovo], gồm cả lượng lớn vật tư hỗ trợ hoạt động và vận động” - ông Lewis nói.

Ông Lewis dự đoán rằng vụ thử tên lửa có thể diễn ra trong tuần này, giữa bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump họp thượng đỉnh tại bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15-8.

Một nguồn tin từ giới an ninh châu Âu cũng chia sẻ với Reuters rằng Nga đang chuẩn bị phóng thử tên lửa hạt nhân Burevestnik.

Theo Reuters, suy đoán dựa vào các cảnh báo trên trang web của Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) liên quan các điện văn của Nga (được Moscow gửi đi theo quy định hàng không quốc tế), thời gian Nga thử vũ khí có thể rơi vào khoảng từ ngày 9 tới 22-8.

Lầu Năm Góc, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Bộ Quốc phòng Nga từ chối bình luận về khả năng Moscow thử tên lửa hành trình. Nhà Trắng không trả lời câu hỏi về vấn đề này.

Tên lửa Burevestnik là một trong các vũ khí chiến lược của Nga được Tổng thống Putin công bố trong thông điệp liên bang ngày 1-3-2018.

Burevestnik được Nga giới thiệu là có thể tấn công không giới hạn tới bất kỳ đâu trên Trái Đất, theo bất kỳ hướng nào và có khả năng né tránh các hệ thống đánh chặn, cũng như nhận lệnh thay đổi mục tiêu ngay cả khi đã trong hành trình bay.

Tên lửa từng được phóng thử 13 lần, trong đó 2 lần thành công.