Nga tuyên bố sở hữu nhiều vũ khí tối tân ngoài tên lửa siêu thanh Oreshnik 11/08/2025 08:17

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng Nga sở hữu những loại vũ khí tối tân khác ngoài tên lửa siêu thanh Oreshnik, cảnh báo về viễn cảnh không còn bất kỳ cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân nào.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 10-8 nói rằng Nga sở hữu những loại vũ khí tối tân khác ngoài tên lửa siêu thanh Oreshnik, theo hãng thông tấn TASS.

“Tên lửa Oreshnik - đúng vậy, nhưng chúng tôi còn có những loại vũ khí khác. Chúng tôi đã không lãng phí thời gian [...] Tôi không thể đi sâu vào những điều mà tôi không được phép tiết lộ, nhưng chúng tôi có những loại vũ khí như vậy” - ông Ryabkov trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Rossiya-1.

Ông Ryabkov cho biết thêm rằng nhờ vào việc tiếp tục các nghiên cứu khoa học trong thời gian thực hiện lệnh cấm triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung, hiện nay Nga đang sở hữu một kho đáng kể các hệ thống tên lửa như vậy.

Bình luận về khả năng triển khai vũ khí của Nga đến các khu vực mới, ông Ryabkov cho biết rằng Moscow “luôn có nhiều phương án được đặt trên bàn” và chưa bao giờ “loại trừ bất cứ điều gì đối với Nga”, song từ chối “tiết lộ các địa điểm cụ thể”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cảnh báo rằng việc các hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược sắp hết hiệu lực rõ ràng đang đưa viễn cảnh hoàn toàn không còn bất kỳ cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân nào đến gần hơn hiện thực.

"Các nước phương Tây phải hiểu rằng toàn bộ kho vũ khí trong tay Nga đang được quản lý tốt và phục vụ cho việc bảo vệ đất nước chúng tôi" - ông Ryabkov nhấn mạnh.

Hiện phía Mỹ chưa bình luận về các phát ngôn trên của ông Ryabkov.

Oreshnik là tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung có độ chính xác cao của Nga, được thiết kế để mang theo 6 đầu đạn bay xa tới 5.500 km, với vận tốc đạt Mach 10 (khoảng 12.200 km/giờ) tức nhanh gấp khoảng 10 lần tốc độ âm thanh, theo đài RT.

Tốc độ cực cao này khiến việc đánh chặn Oreshnik bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại là cực kỳ khó khăn. Ngoài ra, khả năng siêu thanh giúp tên lửa có thể tấn công bằng lượng động năng lớn, tăng khả năng xuyên phá và gây sát thương mà không cần quá nhiều thuốc nổ.

Các nhà phân tích cho rằng tên lửa siêu thanh Oreshnik có thể dựa một phần vào tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubezh do Viện Công nghệ Nhiệt Moscow (MITT) phát triển và thử nghiệm từ năm 2011 đến năm 2015.

Tên lửa siêu thanh Oreshnik lần đầu tiên được sử dụng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine vào tháng 11-2024, khi Nga tấn công cơ sở quốc phòng của Ukraine tại TP Dnepropetrovsk.

Tháng 8-2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tên lửa siêu thanh Oreshnik đã được đưa vào sản xuất hàng loạt và đã được chuyển giao cho quân đội nước này. Moscow cũng sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa này cho Belarus vào cuối năm 2025.

Ngoài tên lửa siêu thanh, Nga cũng được cho là đang phát triển nhiều loại vũ khí tầm xa khác. Tờ Business Insider ngày 1-8 dẫn các nguồn tin rằng Nga đã triển khai máy bay không người lái Geran-3 được nâng cấp với động cơ phản lực, có thể đạt tốc độ lên tới 800 km/giờ - ngang với vận tốc của tên lửa hành trình.

Business Insider nhận định rằng ở tốc độ cao như vậy, khả năng các đơn vị phòng thủ mặt đất của Ukraine bắn hạ được chúng gần như bằng không.