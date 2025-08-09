Loạt động thái quan trọng từ Ukraine, Nga, Mỹ trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin 09/08/2025 16:07

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ra tuyên bố rắn trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin, nhấn mạnh mọi quyết định không có mặt Kiev đều đi ngược lại hòa bình.

Ngày 9-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không nhượng đất, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh, hãng Reuters đưa tin.

Ông Zelensky: Không nhượng đất

Ông Zelensky khẳng định mọi quyết định được đưa ra mà không có Ukraine đều là quyết định đi ngược lại nền hòa bình.

"Chúng sẽ không có ích gì. Chúng tôi cần một nền hòa bình thực sự và đúng nghĩa” - ông Zelensky tuyên bố trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội rằng ông sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin vào ngày 15-8 tại bang Alaska (Mỹ) để đàm phán chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Ông Trump cho biết các bên đã tiến gần tới một thỏa thuận ngừng bắn có thể chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm rưỡi, dù thỏa thuận này có thể buộc Ukraine phải nhượng một phần đáng kể lãnh thổ.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng hôm 8-8, ông Trump lưu ý thỏa thuận sẽ bao gồm “một số trao đổi lãnh thổ vì lợi ích của cả hai bên".

Điện Kremlin đã xác nhận thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin.

Trợ lý của ông Putin - ông Yuri Ushakov cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ “tập trung thảo luận các phương án nhằm đạt được giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine”.

“Quá trình này chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ tham gia một cách tích cực và quyết liệt” - ông Ushakov nói trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin.

Ông Putin tuyên bố bốn tỉnh Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson, cùng bán đảo Crimea (sáp nhập năm 2014), là lãnh thổ của Nga, dù Moscow chưa kiểm soát hoàn toàn bốn tỉnh này.

Ông Putin ra điều kiện ngừng bắn toàn diện?

Tờ Wall Street Journal ngày 8-8 dẫn nguồn quan chức châu Âu và Ukraine cho biết rằng Tổng thống Putin đã đưa ra một đề xuất ngừng bắn toàn diện trong cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, đổi lại Ukraine sẽ nhượng các vùng lãnh thổ ở phía đông.

Theo các quan chức châu Âu thạo tin, ông Putin nói rằng Nga sẽ đồng ý ngừng bắn hoàn toàn nếu Kiev rút quân khỏi tỉnh Donetsk, đồng thời trao cho Moscow toàn quyền kiểm soát Donetsk, Luhansk và Crimea.

Theo WSJ, đề xuất của ông Putin gồm hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, Ukraine rút khỏi Donetsk, qua đó đóng băng chiến tuyến. Vào giai đoạn hai, ông Trump và ông Putin sẽ thống nhất một kế hoạch hòa bình cuối cùng, sau đó sẽ đàm phán với Tổng thống Zelensky.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TASS

Hiện Ukraine vẫn kiểm soát phía bắc Zaporizhia, Kherson và một phần Donetsk.

Các quan chức châu Âu này không loại trừ khả năng đề xuất này có thể chỉ là chiến thuật của ông Putin nhằm kéo dài đàm phán để tránh các biện pháp trừng phạt thứ cấp mà ông Trump đang dọa áp lên Moscow.

Mỹ và Nga đang tính toán thỏa thuận lãnh thổ nhằm đóng băng xung đột?

Bloomberg cùng ngày dẫn nguồn ẩn danh cho biết các quan chức Mỹ và Nga đang soạn thảo một thỏa thuận lãnh thổ nhằm đóng băng xung đột, tiến tới ngừng bắn và khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật về hòa bình lâu dài.

Theo Bloomberg, các quan chức Mỹ và Nga đang tìm cách đạt một thỏa thuận để công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với những vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm được từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự.

Một quan chức Nhà Trắng cho rằng đây chỉ là suy đoán, còn phía Kremlin không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Ukraine trước đây từng thể hiện sự linh hoạt trong việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến đã tàn phá nhiều thị trấn, thành phố và cướp đi sinh mạng của hàng loạt binh sĩ, dân thường. Tuy nhiên, việc chấp nhận mất khoảng 1/5 lãnh thổ sẽ là đòn giáng nặng nề về chính trị đối với ông Zelensky và chính quyền của ông.

Ông Tyson Barker, cựu Phó đặc phái viên Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách khôi phục kinh tế Ukraine, nhận định nếu đề xuất hòa bình mà Bloomberg nêu là thật, thì nó sẽ lập tức bị Ukraine bác bỏ.