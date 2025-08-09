Có tin ông Trump chỉ thị sử dụng quân đội truy quét các băng đảng ma túy nước ngoài 09/08/2025 10:12

(PLO)- Có tin Tổng thống Trump chỉ thị chuẩn bị các phương án cho quân đội Mỹ trực tiếp thực hiện các chiến dịch quân sự trên biển và trên lãnh thổ nước ngoài chống lại các băng đảng ma túy bị liệt là tổ chức khủng bố.

Tờ The New York Times và đài ABC ngày 8-8 dẫn các nguồn tin thân cận rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị Lầu Năm Góc chuẩn bị các phương án cho khả năng sử dụng quân đội Mỹ chống lại các băng đảng ma túy bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác chỉ thị của ông Trump sẽ bao gồm những gì và những hoạt động quân sự nào có thể được xem xét như các phương án tiềm năng mà quân đội Mỹ được giao chuẩn bị.

Một quan chức cho biết việc sử dụng khí tài quân sự Mỹ cho việc chống lại băng đảng ma túy chưa diễn ra ngay.

Theo New York Times, chỉ thị của Tổng thống Trump sẽ cung cấp cơ sở chính thức cho khả năng quân đội Mỹ tiến hành trực tiếp các chiến dịch quân sự trên biển và trên lãnh thổ nước ngoài nhằm chống lại các băng đảng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói rằng ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là “bảo vệ đất nước”, do đó ông “đã có bước đi táo bạo khi chỉ định một số băng đảng và băng nhóm là các tổ chức khủng bố nước ngoài”, song không đề cập đến chỉ thị.

“Có rất nhiều băng đảng và rất nhiều ma túy đang tuồn vào (Mỹ). Cho nên, chúng tôi muốn bảo vệ đất nước của mình. Chúng tôi phải bảo vệ đất nước của mình [...] Vì thế, chúng tôi đang chơi một trò chơi cứng rắn, nhưng sẽ sớm có thêm điều để nói về việc này” - ông Trump trả lời phóng viên cùng ngày.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về vấn đề.

Phản ứng trước thông tin Tổng thống Trump chỉ thị Lầu Năm Góc chuẩn bị sử dụng quân đội Mỹ chống lại các băng đảng ma túy, Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum hôm 8-8 bác bỏ ý tưởng Washington sẽ tấn công các băng đảng ma túy trên lãnh thổ Mexico.

“Mỹ sẽ không đưa quân đội vào Mexico. Chúng tôi hợp tác, chúng tôi phối hợp nhưng sẽ không có chuyện đưa quân vào [...] điều đó bị loại trừ” - bà Sheinbaum nhấn mạnh.

Quyết định đưa quân đội Mỹ tham gia cuộc truy quét này, nếu được xác nhận, sẽ là bước đi cứng rắn mới nhất trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm chống lại các băng đảng ma túy.

Trước đó, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh vào ngày 20-1, lập ra một quy trình giúp chính phủ nước này chỉ định các băng đảng ma túy là tổ chức khủng bố.

Tháng 2, chính quyền ông Trump đã liệt các băng đảng Tren de Aragua, Sinaloa, MS-13 và một số băng đảng ma túy khác vào danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu theo sắc lệnh ông đã ký.

Trả lời phỏng vấn trên kênh EWTN hôm 7-8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá rằng các băng đảng ma túy cần bị coi là các tổ chức khủng bố có vũ trang, vì được trang bị vũ khí như các tổ chức khủng bố hoặc quân đội chiếm giữ lãnh thổ.

“Điều đó [liệt vào danh sách tổ chức khủng bố] cho phép chúng tôi nhắm vào những gì họ đang vận hành, đồng thời sử dụng các yếu tố khác của sức mạnh Mỹ như cơ quan tình báo, Bộ Quốc phòng và bất kỳ công cụ nào để nhắm vào các nhóm này nếu có cơ hội” - ông Rubio nói.

Theo các chuyên gia pháp lý, việc Bộ Ngoại giao Mỹ đưa một băng đảng vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài có thể giúp Washington phong tỏa tài sản của nhóm đó và khiến các thành viên của băng đảng khó kinh doanh hoặc đi lại hơn.

Tuy vậy, việc liệt vào danh sách tổ chức khủng bố không đồng nghĩa với việc chính quyền Tổng thống Trump được phép sử dụng vũ lực quân sự đối với các băng đảng này.

“Về mặt pháp lý, việc chỉ định là tổ chức khủng bố tự thân nó không cấu thành sự cho phép sử dụng vũ lực, mặc dù có một số nhầm lẫn về điều này, kể cả trong chính phủ Mỹ. Bạn sẽ cần một thẩm quyền khác” - ông Brian Finucane, từng là cố vấn pháp lý tại Bộ Ngoại giao Mỹ từ 2011 đến 2021, nói với ABC.