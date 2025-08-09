Ông Tập điện đàm ông Putin, đề cập quan hệ Mỹ-Nga 09/08/2025 06:17

(PLO)- Cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra trước lịch gặp giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Alaska ngày 15-8.

Ngày 8-8, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc vui mừng khi thấy quan hệ Mỹ-Nga được cải thiện, theo hãng thông tấn Tân Hoa xã.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin ông Tập đã nói chuyện với ông Putin theo đề nghị của tổng thống Nga.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc sẽ kiên định với lập trường của mình về xung đột ở Ukraine và tiếp tục thúc đẩy đàm phán hòa bình, bất kể tình hình diễn biến ra sao.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nga vào tháng 10-2024. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

“Trung Quốc vui mừng khi thấy Nga và Mỹ duy trì liên lạc, cải thiện quan hệ và thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine” - Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc “chỉ ra rằng các vấn đề phức tạp không có giải pháp đơn giản” và nói “Trung Quốc sẽ luôn ủng hộ việc kiến tạo hòa bình và thúc đẩy đối thoại”.

Về phần mình, Tổng thống Putin đã thông báo cho ông Tập về quan điểm của Nga đối với tình hình hiện tại của xung đột ở Ukraine và những tiếp xúc, trao đổi gần đây giữa Nga và Mỹ.

Ông Putin nói Nga đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng mà Trung Quốc đang đảm nhiệm trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng, đồng thời khẳng định quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc sẽ không thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nga sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc, ông Putin nói thêm.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao mức độ tin cậy chính trị cao và sự phối hợp chiến lược giữa Trung Quốc và Nga, đồng thời nhất trí hợp tác thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của quan hệ song phương, theo Tân Hoa xã.

Cuộc điện đàm giữa ông Tập với ông Putin diễn ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Nga với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15-8.

Tổng thống Putin dự kiến đến Trung Quốc vào cuối tháng 8 để dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) cũng như các hoạt động kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Ông Putin cũng sẽ có các cuộc hội đàm với ông Tập.