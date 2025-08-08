Trung Quốc khẩn trương ứng phó dịch sốt Chikungunya 08/08/2025 15:49

(PLO)- Dịch sốt Chikungunya đang lan nhanh ở Trung Quốc với hơn 7.000 ca bệnh, khiến chính quyền khẩn trương phòng bệnh.

Số ca bệnh do virus Chikungunya đang gia tăng ở miền nam Trung Quốc, buộc chính quyền địa phương phải áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan.

Dưới đây là những điều cần biết về dịch bệnh này, theo hãng tin AFP.

Bệnh Chikungunya là gì?

Bệnh Chikungunya do một loại virus cùng tên gây ra và có thể lây sang người qua muỗi bị nhiễm bệnh, với phần lớn ca bệnh được ghi nhận ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ.

Triệu chứng bao gồm sốt và đau khớp, có thể kéo dài một thời gian nhưng hiếm khi gây tử vong. Do các triệu chứng của bệnh Chikungunya giống với những bệnh do muỗi truyền khác như sốt xuất huyết và Zika, nên đôi khi khó xác định mức độ bùng phát dịch.

Hai loại vaccine ngừa Chikungunya đã được phê duyệt tại một số quốc gia nhưng chưa được sử dụng rộng rãi.

Người nhiễm bệnh thường được cho dùng thuốc như paracetamol để giảm triệu chứng.

Một công nhân vệ sinh phun thuốc trừ sâu để ngăn chặn sự lây lan dịch sốt Chikungunya tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 3-8. Ảnh: VCG

Tình hình dịch sốt Chikungunya ở Trung Quốc

Theo Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, trong vài tuần gần đây, hơn 7.700 người ở tỉnh Quảng Đông (miền nam Trung Quốc) đã bị nhiễm bệnh.

Phần lớn ca bệnh được ghi nhận tại trung tâm công nghiệp Phật Sơn, nơi có 2.770 người mắc bệnh trong giai đoạn từ ngày 27-7 đến 2-8, theo thông tin của Văn phòng Kiểm soát dịch bệnh tỉnh công bố hồi cuối tuần trước.

Hàng chục ca nhiễm cũng đã được phát hiện ở TP Quảng Châu, trong khi đặc khu hành chính Hong Kong báo cáo ca đầu tiên hôm thứ 2-8.

Đài Loan ngày 8-8 đã ghi nhận ca sốt Chikungunya đầu tiên. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Đài Loan cho biết virus Chikungunya được phát hiện ở một phụ nữ từng đến Phật Sơn và trở về Đài Loan hôm 30-7.

CDC đã nâng khuyến cáo đi lại đối với tỉnh Quảng Đông lên mức 2/3, kêu gọi người dân “tăng cường các biện pháp phòng ngừa”.

Biện pháp của chính quyền

Lãnh đạo tỉnh Quảng Đông trong cuộc họp ngày 2-8 đã thống nhất “dốc toàn lực giành thắng lợi trong trận chiến với dịch bệnh”, theo thông cáo chính thức của tỉnh.

Giới chức Quảng Đông nhấn mạnh cần “huy động người dân” loại bỏ điều kiện để muỗi sinh sản, ví dụ như dọn bỏ chậu, lon, khai thông cống rãnh và làm sạch các vũng nước đọng.

Cơ quan kiểm soát dịch bệnh tỉnh cho biết lực lượng chức năng cảnh báo phạt tới 1.000 nhân dân tệ (140 USD) đối với doanh nghiệp không áp dụng biện pháp phòng ngừa muỗi sinh sản.

Một phường ở Phật Sơn còn cắt điện nhà một số cư dân không tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch, theo thông báo trực tuyến của ủy ban chính quyền địa phương.

Phản ứng các nước

Mỹ đã ban hành khuyến cáo đi lại, kêu gọi công dân không đến tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cũng như các quốc gia như Bolivia và một số quốc đảo ở Ấn Độ Dương.

Tờ Strait Times ngày 7-8 đưa tin số ca mắc sốt Chikungunya tại Singapore đã tăng mạnh trong vài tháng qua.

Tính đến ngày 2-8, Singapore đã ghi nhận 17 ca sốt Chikungunya kể từ đầu năm, theo bản tin bệnh truyền nhiễm của Cơ quan Các bệnh truyền nhiễm (CDA) công bố ngày 7-8.

Con số này cao hơn gấp đôi so với 8 ca trong cùng kỳ năm 2024. Tổng số ca trong cả năm 2024 là 15. CDA cho biết trong số ca được báo cáo từ đầu năm 2025 đến nay, 13 người từng đi tới các khu vực đang bị ảnh hưởng ở nước ngoài.

CDA cho biết nếu xuất hiện thông tin mới cho thấy virus này tiềm ẩn nguy cơ cao hơn tại Singapore, cơ quan sẽ xem xét nhu cầu áp dụng thêm các biện pháp y tế công cộng.