Phát hiện hơn 200 con heo mắc dịch tả châu Phi chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

(PLO)- Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 220 con heo tại cơ sở thu mua heo ở phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai chuẩn bị đưa đi tiêu thụ bị nhiễm dịch tả châu Phi.

Ngày 7-8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, cho biết đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện 220 con heo nhiễm dịch tả châu Phi tại một cơ sở thu mua heo thuộc phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 7-8, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an phường An Nhơn, các phòng chuyên môn UBND phường An Nhơn cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 3 tỉnh Gia Lai kiểm tra tại nhà bà NTH (ngụ tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn).

Đàn heo nhiễm bệnh tả châu Phi chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Ảnh: QLTT.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe tải 50H-208.56 có khoảng 220 con heo (khoảng 4,2 tấn) có dấu hiệu nhiễm bệnh, xuất huyết trên da ở các vị trí như tai, bụng… một số con đã chết.

Tổ công tác yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động kinh doanh, hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số lượng heo nói trên nhưng bà H không cung cấp được. Số heo trên được thu mua, gom nhiều nơi với mục đích bán kiếm lời.

Cơ quan chức năng đã tiến hành test nhanh, mẫu máu đàn heo cho kết quả dương tính với dịch tả châu Phi.

Đoàn kiểm tra đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý và chuẩn bị các thủ tục để tiêu hủy nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và môi trường theo quy định của pháp luật.