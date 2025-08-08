Hà Nội: 3.000 cán bộ, chiến sĩ và 245 xe chuyên dụng diễu hành cuối tuần này 08/08/2025 10:37

(PLO)- Gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ và 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc Công an Hà Nội sẽ tham gia chương trình Ngày hội Vì Thủ đô bình yên vào cuối tuần này.

Ngày 8-8, Công an Hà Nội cho biết sẽ tổ chức chương trình Ngày hội Vì Thủ đô bình yên vào 7 giờ 30 ngày 10-8, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm.

Theo Công an Hà Nội, đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Chương trình được tổ chức nhằm ôn lại và tôn vinh truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung, Công an Hà Nội nói riêng.

Gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an Hà Nội sẽ tham gia chương trình. Ảnh PHI HÙNG

Đồng thời, qua chương trình góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí cống hiến cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; tăng cường và củng cố mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa Công an Hà Nội với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân Thủ đô, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngay từ cơ sở.

Chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” được Công an Hà Nội chuẩn bị kỹ lưỡng, với nội dung vô cùng phong phú, sinh động, có chiều sâu; kết hợp hài hòa giữa biểu diễn nghệ thuật với hai chủ đề “Vinh quang 80 năm Công an Thủ đô anh hùng” và “Khát vọng cống hiến, vì Thủ đô bình yên” cùng duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng và các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng của Công an Hà Nội.

Công an Hà Nội cho biết 245 xe cơ giới chuyên dụng cũng sẽ tham gia diễu hành trong chương trình. Ảnh PHI HÙNG

Chương trình cũng có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh CA

Công an Hà Nội đánh giá điểm nhấn đặc biệt, ấn tượng trong chương trình là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an Hà Nội và quần chúng nhân dân Thủ đô; 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an Thành phố.

Cùng với đó là các khối biểu diễn võ thuật Công an nhân dân với trình độ, kỹ thuật cao, thể hiện năng lực tác chiến toàn diện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của Công an Hà Nội.