Ông Trump công bố thời gian và địa điểm gặp ông Putin 09/08/2025 05:48

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cụ thể thời gian và địa điểm sẽ diễn ra cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời gợi ý về thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine.

Ngày 8-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào ngày 15-8 tại Alaska, theo hãng tin Reuters.

Ông Trump đưa ra thông báo này trên mạng xã hội và cho biết sẽ công bố thêm chi tiết sau.

Ông Trump cho biết ông và ông Putin đã thống nhất ngày giờ và địa điểm cho cuộc gặp.

Trước đó cùng ngày, phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ gợi ý rằng thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine nhiều khả năng sẽ bao gồm “một số trao đổi lãnh thổ”.

“Đây là những vùng lãnh thổ đã bị tranh chấp suốt ba năm rưỡi. Sẽ có một số trao đổi, chuyện này phức tạp” - ông Trump nói trong cuộc họp báo cùng các lãnh đạo Armenia và Azerbaijan.

“Chúng tôi sẽ hoán đổi một phần. Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ theo hướng có lợi cho cả hai bên” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump không nêu rõ “trao đổi” ở đây nghĩa là gì, nhưng truyền thông Ukraine cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ có thể ám chỉ tới bán đảo Crimea (Nga tuyên bố sáp nhập năm 2014) và một phần các tỉnh miền đông Ukraine gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson. Moscow tuyên bố sáp nhập bốn tỉnh này vào năm 2022.

Hãng Bloomberg ngày 7-8 dẫn các nguồn tin rằng ông Trump đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông Putin sẵn sàng đàm phán nếu có trao đổi lãnh thổ trong các cuộc thương lượng.

Sang ngày 8-8, Bloomberg đưa tin Mỹ và Nga đang tìm cách đạt một thỏa thuận lãnh thổ nhằm củng cố việc Moscow kiểm soát các vùng lãnh thổ Ukraine và chấm dứt chiến tranh.

Theo hãng tin này, thỏa thuận đề xuất nhằm đóng băng xung đột và tạo tiền đề cho lệnh ngừng bắn cùng các cuộc đàm phán kỹ thuật hướng tới một hòa ước cuối cùng, trong đó Tổng thống Putin yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ hai tỉnh Donetsk và Luhansk, cũng như bán đảo Crimea.

Nga và Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của tổng thống Mỹ.

Trong bài phát biểu đêm 8-8, được đưa ra trước bình luận của ông Trump, ông Zelensky nói rằng Kiev “tiếp tục các cuộc đàm phán tích cực với các đối tác để đạt lập trường chung cho một nền hòa bình đáng tin cậy cho Ukraine. Một nền hòa bình thực sự, đúng nghĩa”.