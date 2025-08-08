Ông Trump nói về thượng đỉnh với ông Putin và 'tối hậu thư' với Nga

Ngày 7-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều muốn gặp ông, đài ABC News đưa tin.
“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để chấm dứt sự giết chóc” - ông Trump nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ mong muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán để giải quyết xung đột ở Ukraine.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông Putin có cần gặp ông Zelensky trước khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga diễn ra hay không, ông Trump nói: “Không, ông ấy không cần”.
Cũng trong ngày 7-8, ông Trump cho biết "tối hậu thư" mà ông đặt ra cho Nga (dự kiến là ngày 8-8) giờ đây phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Putin.
“Chúng ta sẽ xem ông ấy nói gì. Tất cả tùy thuộc vào ông ấy. Thật thất vọng” - ông Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng khi được hỏi liệu thời hạn này có còn hiệu lực hay không.
Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp cấp cao tại Nga giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Theo truyền thông, cuộc gặp này do phía Điện Kremlin đề xuất nhằm thảo luận về một đợt trừng phạt mới từ Mỹ nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước ngày 8-8.
Dù ông Trump mô tả cuộc gặp là “rất hiệu quả”, những phát ngôn gần đây cho thấy kết quả cuối cùng giờ nằm trong tay Moscow.
Phần mình, trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống Putin có thể gặp ông Trump sớm nhất là vào tuần tới, và hai bên đã thống nhất được địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh, đài RT đưa tin.
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được xem là một địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp này.
Bên cạnh đó, ông Ushakov cho biết Nga đã nhận được một đề xuất “chấp nhận được” từ Mỹ về việc giải quyết xung đột Ukraine, sau chuyến thăm Moskva của đặc phái viên Witkoff.
Tuy nhiên ông Ushakov không tiết lộ thêm chi tiết.
Ông Ushakov cũng nhấn mạnh rằng Nga và Mỹ còn nhiều chủ đề để thảo luận, đồng thời đồng tình với nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng đối thoại Nga-Mỹ là “một ngày tích cực”.
Ông Trump trước đó cảnh báo rằng nếu Nga không tuân thủ tối hậu thư thì chính quyền của ông sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp, nhắm vào các quốc gia tiếp tục mua dầu từ Nga, gồm cả Ấn Độ và Trung Quốc.
Trước đó, hồi giữa tháng 7, ông Trump từng đưa ra tối hậu thư yêu cầu Moscow đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine trong vòng 50 ngày. Tuy nhiên, kể từ đó, ông liên tục bày tỏ sự thất vọng trước hành động quân sự kéo dài của Nga, và đã đẩy nhanh thời hạn cho một thỏa thuận ngừng bắn.
Ngày 6-8, Tổng thống Trump tiếp tục gia tăng áp lực lên Moscow bằng cách ký sắc lệnh áp thuế bổ sung 25% lên tổng 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, với lý do nước này vẫn tiếp tục mua dầu thô từ Nga.
Động thái này là một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm làm suy yếu nguồn thu từ dầu mỏ (chiếm khoảng 1/3 ngân sách liên bang Nga) và là nguồn tài chính then chốt của Moscow cho cuộc chiến tại Ukraine.