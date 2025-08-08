Ông Trump nói về thượng đỉnh với ông Putin và 'tối hậu thư' với Nga 08/08/2025 06:57

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về cuộc gặp tiềm năng với người đồng cấp Putin, đồng thời lưu ý thêm về "tối hậu thư" đối với Moscow.

Ngày 7-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều muốn gặp ông, đài ABC News đưa tin.

“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để chấm dứt sự giết chóc” - ông Trump nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ mong muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán để giải quyết xung đột ở Ukraine.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông Putin có cần gặp ông Zelensky trước khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga diễn ra hay không, ông Trump nói: “Không, ông ấy không cần”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Samuel Corum/Pool/EPA/Shutterstock

Cũng trong ngày 7-8, ông Trump cho biết "tối hậu thư" mà ông đặt ra cho Nga (dự kiến là ngày 8-8) giờ đây phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Putin.

“Chúng ta sẽ xem ông ấy nói gì. Tất cả tùy thuộc vào ông ấy. Thật thất vọng” - ông Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng khi được hỏi liệu thời hạn này có còn hiệu lực hay không.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp cấp cao tại Nga giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Theo truyền thông, cuộc gặp này do phía Điện Kremlin đề xuất nhằm thảo luận về một đợt trừng phạt mới từ Mỹ nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước ngày 8-8.

Dù ông Trump mô tả cuộc gặp là “rất hiệu quả”, những phát ngôn gần đây cho thấy kết quả cuối cùng giờ nằm trong tay Moscow.

Phần mình, trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống Putin có thể gặp ông Trump sớm nhất là vào tuần tới, và hai bên đã thống nhất được địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh, đài RT đưa tin.

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được xem là một địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp này.

Bên cạnh đó, ông Ushakov cho biết Nga đã nhận được một đề xuất “chấp nhận được” từ Mỹ về việc giải quyết xung đột Ukraine, sau chuyến thăm Moskva của đặc phái viên Witkoff.

Tuy nhiên ông Ushakov không tiết lộ thêm chi tiết.

Ông Ushakov cũng nhấn mạnh rằng Nga và Mỹ còn nhiều chủ đề để thảo luận, đồng thời đồng tình với nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng đối thoại Nga-Mỹ là “một ngày tích cực”.