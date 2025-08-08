Ông Putin: Có thể đàm phán trực tiếp với ông Zelensky 08/08/2025 06:10

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết có thể tham gia đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, nhưng phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

Ngày 7-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông có thể đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, nhưng chỉ khi Moscow và Kiev đạt được tiến triển trong một thỏa thuận ngoại giao, theo đài RT.

Ông Putin cho biết ông “về nguyên tắc không phản đối” việc gặp ông Zelensky. Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh rằng “cần có những điều kiện nhất định” để cuộc gặp có thể diễn ra.

“Tiếc thay, chúng ta vẫn còn cách rất xa việc tạo ra những điều kiện đó" - ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trước đó cùng ngày, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga, kể cả theo hình thức ba bên.

"Ukraine không ngại gặp mặt và mong phía Nga cũng có sự dũng cảm tương tự. Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến" - ông Zelensky đăng trên Telegram.

Tuy nhiên, Moscow tiếp tục đặt dấu hỏi về tính hợp pháp trong tư cách ký kết các thỏa thuận ràng buộc của ông Zelensky.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã hết hạn từ năm ngoái và Kiev hiện chưa tổ chức bầu cử mới với lý do đang áp dụng thiết quân luật. Do đó, Moscow coi ông Zelensky là “không chính danh".

Những phát ngôn trên được ông Putin đưa ra một ngày sau cuộc gặp với ông Steve Witkoff - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - tại Moscow.

Sau cuộc hội đàm kéo dài 3 giờ, phía Nga cho biết lãnh đạo Nga và Mỹ có thể gặp nhau sớm nhất ngay trong tuần tới. Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được xem là một địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp này.