Nga và Ấn Độ đối thoại an ninh, nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược 08/08/2025 05:57

(PLO)- Nga và Ấn Độ nhấn mạnh cam kết duy trì quan hệ đối tác chiến lược trong cuộc đối thoại an ninh song phương tại thủ đô Moscow, mong chờ chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Ấn Độ vào cuối năm nay.

Ngày 7-8, Nga và Ấn Độ nhấn mạnh cam kết duy trì quan hệ đối tác chiến lược trong cuộc đối thoại an ninh song phương tại thủ đô Moscow (Nga), theo hãng tin Interfax.

Trong cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ song phương.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục hợp tác tích cực hơn nữa để hình thành một trật tự thế giới mới, công bằng và bền vững hơn, bảo đảm sự thượng tôn của luật pháp quốc tế, đồng thời cùng nhau ứng phó với những thách thức và mối đe dọa hiện đại” - ông Shoigu nói.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu (phải) bắt tay Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval trong cuộc gặp tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 7-8. Ảnh: NEWSONAIR

“Chúng ta hiện đã thiết lập được mối quan hệ rất tốt, điều mà chúng tôi vô cùng trân trọng, đó là một quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước” - ông Doval đáp lại.

Ông Doval nói thêm rằng New Delhi mong chờ chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Ấn Độ vào cuối năm nay.

Chiều cùng ngày, ông Doval gặp ông Putin tại Điện Kremlin. Tham dự cuộc gặp còn có ông Shoigu, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov và Đại sứ Ấn Độ tại Nga Vinay Kumar.

Điện Kremlin không tiết lộ nội dung thảo luận.

Cuộc gặp giữa ông Doval với giới lãnh đạo Nga diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế bổ sung 25% tức lên mức tổng 50% với Ấn Độ, viện dẫn việc New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga.

Một quan chức Ấn Độ nói với hãng tin Reuters rằng ông Doval sẽ thảo luận về việc Ấn Độ mua dầu thô của Nga trong chuyến thăm Moscow. Cũng theo quan chức này, ông Doval cũng dự kiến bàn về hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Nga.

Năm 2018, Ấn Độ ký hợp đồng trị giá 5,5 tỉ USD với Nga để mua 5 hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400 Triumf.

Tuy nhiên, việc bàn giao các hệ thống này đã bị trì hoãn nhiều lần. Moscow dự kiến sẽ giao các đơn vị thuộc 2 hệ thống S-400 cuối cùng cho Ấn Độ vào năm 2026 và 2027.