Chiến sự Nga - Ukraine 11-8: Nga đánh mạnh Zaporizhzhia, Kharkiv, Kherson; Ông Zelensky có phát ngôn quan trọng 11/08/2025 06:15

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng với các đợt không kích từ hai bên; UAV tấn công Moscow; nhà ngoại giao Nga nói về vũ khí tối tân khác của Moscow bên cạnh tên lửa Oreshnik.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục có diễn biến mới trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Nga về xung đột ở Ukraine.

Nga không kích dữ dội Zaporizhzhia, 19 người bị thương

Ngày 10-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng không có thời hạn hay kỳ vọng nào có hiệu quả với Nga vì Moscow không muốn chấm dứt các vụ tấn công ở Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra sau khi cảnh sát tỉnh Zaporizhzhia báo cáo về 19 người bị thương do Nga thả hai quả bom trên không xuống hai khu vực ở trung tâm Zaporizhzhia.

Cuộc không kích cũng làm tòa nhà trạm xe buýt, khu vực trạm xăng, các tòa nhà gần đó và các phương tiện giao thông đã bị phá hủy một phần.

Đến khoảng 8 giờ tối 10-8 (giờ địa phương), cảnh sát, nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế và các dịch vụ đô thị vẫn làm việc tại các địa điểm bị không kích để tìm kiếm những người bị chôn vùi dưới đống đổ nát, theo cảnh sát Zaporizhzhia.

Lữ đoàn cơ giới số 30 của Ukraine tham chiến trên chiến trường. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG UKRAINE

Cùng ngày, cảnh sát Kharkiv đưa tin các cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv trong 24 giờ qua đã làm một người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự tỉnh Kherson - ông Alexander Prokudin nói rằng 4 người đã thiệt mạng ở khu vực Kherson trong ngày 10-8 do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga.

. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 10-8 bác bỏ thông tin rằng làng Dachne ở tỉnh Dnipropetrovsk đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

“Lực lượng Phòng vệ vẫn tiếp tục kiểm soát Dachne ở vùng Dnipropetrovsk. Các báo cáo về việc làng này bị mất là không đúng sự thật” - tuyên bố cho biết.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, quân phòng thủ Ukraine đã thành công trong việc ngăn chặn những nỗ lực tiến quân của Nga, gây ra tổn thất đáng kể về nhân lực và giữ vững vị trí của đối phương.

Ngoài ra, Ukraine cũng tuyên bố giành quyền kiểm soát làng Bezsalivka (tỉnh Sumy, giáp biên giới với Nga).

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cũng xác nhận một cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào nhà máy lọc dầu Saratov ở Nga.

“Đêm qua, Lực lượng Hệ thống Không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine, phối hợp với các lực lượng khác, đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratov (vùng Saratov, Nga). Hậu quả của cuộc tấn công là các vụ nổ và hỏa hoạn đã được ghi nhận trên khu vực của doanh nghiệp” - theo tuyên bố của bộ này.

Theo bộ này, nhà máy lọc dầu Saratov là một trong những cơ sở hạ tầng nhiên liệu quan trọng của Nga, cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho quân đội Nga. Công suất chế biến hàng năm của nhà máy lên tới 7 triệu tấn dầu.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng tuyên bố đã tấn công thành công vào một sở chỉ huy của Nga ở khu vực Oleshky (Kherson) - nơi Moscow đang kiểm soát, gây ra tổn thất đáng kể cho quân Nga.

“Một cuộc không kích chính xác của Không quân Ukraine đã đánh trúng sở chỉ huy của tiểu đoàn đối phương ở khu vực Oleshky. Theo thông tin sơ bộ, khoảng 25 binh sĩ Nga thiệt mạng và 11 người bị thương” - theo tuyên bố của bộ.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Zelensky: Sẽ không để Nga “lừa dối” Mỹ

Ngày 10-8, Tổng thống Zelensky nói rằng Nga có mục đích “lừa dối” Mỹ trong các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới nhưng Ukraine sẽ không để chiến lược này thành công, theo tờ Kyiv Independent.

Những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15-8.

Ông Zelensky nói rằng Ukraine đang “liên lạc thường xuyên” với các đối tác ở Mỹ về cách đảm bảo hòa bình .

“Chúng tôi hiểu ý định lừa dối của Nga. Chúng tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine ngợi cam kết của ông Trump trong việc cứu sống người dân.

“Chúng tôi, những người Ukraine, hiểu rõ nước Nga, và đó là lý do tại sao trong những điều kiện vô cùng khó khăn người dân Ukraine đã phải chịu đựng hơn ba năm chiến tranh toàn diện. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ đất nước và nền độc lập của mình” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của nhà lãnh đạo Ukraine.

UAV tấn công thủ đô Moscow trong đêm

Thị trưởng TP Moscow - ông Sergey Sobyanin. Ảnh: TASS

Rạng sáng 11-8 (giờ Moscow), Thị trưởng TP Moscow - ông Sergey Sobyanin cho biết hệ thống phòng không đã phá hủy thêm một UAV đang bay về phía thủ đô, theo hãng thông tấn TASS.

“Lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng đã bắn hạ thêm một UAV nhắm vào Moscow. Lực lượng ứng cứu đang làm việc tại hiện trường nơi các mảnh vỡ rơi xuống” - ông Sobyanin viết trên kênh Telegram của mình.

Trước đó, vào tối 10-8, ông Sobyanin cho biết một UAV của Ukraine đã bị bắn hạ gần thủ đô Nga.

Ukraine chưa bình luận về các vụ tấn công.

Moscow: Ngoài tên lửa Oreshnik, Nga còn các vũ khí tối tân khác

Ngày 10-8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng ngoài tên lửa Oreshnik, Nga còn sở hữu nhiều loại vũ khí tối tân khác, theo TASS.

“Ngoài Oreshnik, chúng tôi còn có vũ khí khác. Chúng tôi không lãng phí thời gian” - ông Ryabkov nói với đài Rossiya-1 .

Khi được yêu cầu chia sẻ chi tiết, ông Ryabkov cho biết: “Tôi không thể nói nhiều về những điều tôi không được phép nói, nhưng chúng tôi có những vũ khí như vậy”.

Bình luận về khả năng Nga triển khai vũ khí tới các khu vực mới, ông Ryabkov nói rằng ”sẽ hoàn toàn sai lầm và vô trách nhiệm nếu tiết lộ các vị trí địa lý cụ thể”.

”Chúng tôi luôn có nhiều lựa chọn và không bao giờ loại trừ bất cứ điều gì có lợi cho mình” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.