Đặc nhiệm Ukraine và chiến thuật phá hoại trong vùng địch hậu 10/08/2025 15:30

(PLO)- Để thích nghi với cuộc chiến tiêu hao hiện nay với Nga, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tăng cường huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ phá hoại đối phương.

Cuộc chiến ở Ukraine được đánh giá đã rơi vào tình trạng bế tắc và trở thành một cuộc chiến tiêu hao tàn khốc. Máy bay không người lái liên tục vo ve trên bầu trời, hệ thống phòng thủ dày đặc, các tuyến mặt trận gần như không dịch chuyển, trong khi số thương vong ngày càng tăng.

Tuy nhiên, sự bế tắc này lại tạo ra cơ hội mới cho các lực lượng đặc nhiệm Ukraine gây rối phía sau chiến tuyến, theo chia sẻ của một huấn luyện viên người Mỹ thuộc Trung đoàn Biệt kích số 4 của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Kiev với tờ Business Insider.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine. Ảnh: SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE/X

Bản chất cuộc chiến thay đổi

Người huấn luyện viên này, vì lý do an ninh chỉ được gọi bằng biệt danh “Scooter”, cho biết trong bối cảnh hiện tại, các đặc nhiệm Ukraine ngày càng được huấn luyện về cách “xuyên qua phòng tuyến đối phương để gây hỗn loạn”.

Ông Scooter cho biết các binh sĩ Ukraine đang được khuyến khích “phục kích lực lượng hậu cần, phá hủy trang thiết bị, hoặc đánh cắp thứ gì đó có giá trị. Tiến vào phía sau chiến tuyến của đối phương, làm điều gì đó khiến họ tổn thất và mang lại lợi thế cho chúng ta, rồi quay trở về”.

Huấn luyện viên Scooter cho biết vào năm 2022 các đặc nhiệm Ukraine đã được cử đi thực hiện các nhiệm vụ như phục kích một đoàn xe chở đạn dược của Nga, phá hủy xe tăng, hoặc tấn công một sở chỉ huy. Nhưng "bây giờ, do bản chất của cuộc chiến và những thay đổi trên thực địa, nên thường không còn những nhiệm vụ như vậy nữa".

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2-2022, giai đoạn đầu của cuộc xung đột mang đậm phong cách chiến tranh cơ động, với các trận đấu súng diễn ra liên tục trong thành phố, các đoàn xe tăng tiến công, bộ binh cơ giới tấn công theo đội hình, và các phương tiện bọc thép giao tranh trên những cánh đồng trống trải.

Tuy nhiên, cuộc xung đột sau đó đã chuyển sang chiến tranh tiêu hao, với tuyến mặt trận gần như cố định kéo dài hàng trăm km. Nga và Ukraine thỉnh thoảng phát động các cuộc tấn công và đột kích quy mô lớn, nhưng các đột phá đáng kể vẫn rất hiếm hoi.

Ông Scooter giải thích rằng các nhóm đặc nhiệm nhỏ hiện được huấn luyện để lén vượt qua phòng tuyến đối phương chỉ vài km và “gây rối loạn” cho phía Nga. Quy tắc quan trọng nhất là: “đừng để bị bắt”.

Điều này không phải là chuyện đột kích vào một hệ thống chiến hào, tiêu diệt toàn bộ đối phương bên trong và chiếm lấy vị trí. “Bạn vượt qua phòng tuyến không phải để chiếm đóng, mà để đảm bảo rằng đối phương bị đói và rằng họ không có đạn dược” - huấn luyện viên Scooter nói.

Thích nghi với tình hình mới

Huấn luyện viên người Mỹ nói rằng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2-2022, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã thực hiện những nhiệm vụ phá hoại kiểu này nhưng điểm khác biệt là hiện nay họ chú trọng hơn so với trước đây.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine. Ảnh: SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE/X

Tuy nhiên, những nhiệm vụ như vậy ngày càng trở nên khó khăn hơn, giữa bối cảnh máy bay không người lái bay lượn trên chiến trường ngày càng nhiều. Ông Scooter cho biết bầu trời trên chiến trường đầy rẫy "camera an ninh bay".

Trung đoàn Biệt kích số 4 được huấn luyện len lỏi vượt qua các đội tuần tra của Nga, thậm chí còn học cả những câu tiếng Nga cơ bản. Họ được đào tạo để hành động nhanh chóng, vì việc nán lại quá lâu gần phòng tuyến đầu tiên của địch - nơi binh lính luôn trong tình trạng cảnh giác cao nhất - là cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài ra, các binh sĩ còn được huấn luyện kỹ năng chiến đấu cá nhân, tức là những kỹ thuật chiến đấu cận chiến thực tế, để phòng trường hợp họ rơi vào tình huống đối đầu trực tiếp ở cự ly gần, buộc phải chiến đấu tay đôi.

Ông Scooter cho biết các nhiệm vụ phá hoại mà đặc nhiệm Ukraine thực hiện gây ảnh hưởng ở cấp độ chiến thuật.

Bộ binh Ukraine – những người trực tiếp chiến đấu ở tiền tuyến – có nhiệm vụ tiêu diệt binh lính Nga phía trước, còn lực lượng đặc nhiệm thì giải quyết những gì đang diễn ra ở phía sau chiến tuyến. Đây là một trong những cách Ukraine thích nghi với bản chất thay đổi của cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

"Chúng tôi không tập trung nhiều vào chiến thuật tác chiến cơ động. Chúng tôi đang huấn luyện họ cho một cuộc chiến tranh tiêu hao” - huấn luyện viên người Mỹ chia sẻ.