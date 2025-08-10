UAV đánh chặn - lá chắn không quân giá rẻ trên chiến trường Ukraine 10/08/2025 11:10

(PLO)- Ukraine đang đầu tư cho việc sản xuất UAV đánh chặn như giải pháp giá rẻ thay thế các tên lửa phòng không phương Tây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tháng trước nói rằng Ukraine cần 6 tỉ USD để tài trợ cho việc sản xuất máy bay không người lái (UAV) đánh chặn, với mục tiêu 1.000 chiếc mỗi ngày, theo hãng tin Reuters.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh UAV đánh chặn đã làm thay đổi cục diện chiến trường Ukraine và giờ đây đang đối đầu trực tiếp các UAV của Nga.

Vũ khí này là một cứu cánh cho kho dự trữ hệ thống tên lửa phòng không đang cạn kiệt của Ukraine.

Binh sĩ Ukraine điều khiển UAV. Ảnh: MARIA SENOVILLA/EPA

UAV đánh chặn giúp bảo tồn kho tên lửa quý giá

Các UAV đánh chặn có tiềm năng trở thành một giải pháp thay thế giá rẻ và dồi dào cho các tên lửa phòng không do phương Tây hoặc Liên Xô sản xuất, vốn đang ngày càng cạn kiệt vì các đồng minh không đủ khả năng hoặc không sẵn lòng cung cấp thêm.

Trung tá Serhiy Nonka thuộc Trung đoàn phòng không số 1.129 của Ukraine, đơn vị đã bắt đầu sử dụng loại UAV này cách đây một năm để đánh chặn UAV đối phương, ước tính rằng việc hạ một chiếc UAV trinh sát của Nga bằng UAV đánh chặn chỉ tốn khoảng 1/5 chi phí so với dùng tên lửa.

Một số ước tính cho rằng UAV đánh chặn có thể đạt tốc độ hơn 300 km/giờ, dù con số chính xác được giữ kín.

Trong suốt thời gian của cuộc xung đột Nga-Ukraine, UAV đã chuyển từ công cụ hỗ trợ trở thành một trong những phương tiện tác chiến chủ lực của cả hai bên.

Theo các chuyên gia, để truy đuổi hiệu quả, UAV đánh chặn cần nhanh hơn và mạnh hơn cả những loại UAV đã làm thay đổi cục diện tấn công tầm xa chính xác và trinh sát trên không.

UAV đánh chặn sẽ trở nên phổ biến

Tương tự các UAV điều khiển góc nhìn thứ nhất đang chiếm ưu thế trên chiến trường, UAV đánh chặn cũng được điều khiển từ mặt đất thông qua tín hiệu video từ camera gắn trên thiết bị.

“Khi chúng tôi bắt đầu làm việc với loại UAV này, đối phương bay ở độ cao 800 hoặc 1.000 m. Giờ thì chúng bay ở độ cao 3.000, 4.000 hoặc 5.000 m” - theo sĩ quan Oleksiy Barsuk, người đi đầu trong việc đưa UAV đánh chặn vào sử dụng tại Trung đoàn 1.129.

Phần lớn UAV đánh chặn của trung đoàn này là do các tổ chức từ thiện quân sự, vốn huy động vũ khí và thiết bị thông qua đóng góp của người dân, cung cấp.

Tuy nhiên, các UAV đánh chặn vẫn chưa đủ khả năng đối đầu với tên lửa tấn công hay các loại UAV tấn công tốc độ cao dùng động cơ phản lực mà Moscow mới triển khai gần đây.

Ông Sam Bendett, thành viên cao cấp tại Trung tâm nghiên cứu An ninh Mỹ Mới, nói rằng các lực lượng Nga đang than phiền về hiệu quả của các UAV đánh chặn của Ukraine, song Moscow cũng đang phát triển thiết bị tương tự.

“Chúng ta đang thấy ngày càng nhiều video về các vụ đánh chặn từ cả hai phía. Tôi cho rằng điều này sẽ tăng tốc và sẽ trở nên phổ biến hơn nữa trong vài tuần tới” - ông Bendett nói với Reuters.

Theo tờ Politico, Ukraine hiện đã có một ngành công nghiệp sản xuất UAV nội địa quy mô lớn và ngành này đang thu hút sự chú ý của các đồng minh nhờ khả năng chế tạo số lượng lớn UAV với chi phí thấp, đồng thời liên tục cải tiến công nghệ.

Việc tăng tốc sản xuất UAV đánh chặn là bài toán về thời gian và tiền bạc. Tổng thống Zelensky đã đặt ra mục tiêu sản xuất 1.000 chiếc UAV đánh chặn mỗi ngày. Tuy nhiên, cho đến nay, Ukraine mới chỉ ký bốn hợp đồng trị giá 3 tỉ hryvnia (72 triệu USD) - còn cách rất xa con số 6 tỉ USD được ước tính là cần thiết để đẩy mạnh toàn bộ quá trình sản xuất UAV và đào tạo thêm phi công.

Ukraine đã bắt đầu phát triển thị trường dành cho UAV đánh chặn, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Denys Shmyhal cho biết hồi tháng trước.

Tuần rồi, Kiev cũng mở rộng các hợp đồng đặc biệt dành cho các tân binh trẻ sẵn sàng trở thành phi công điều khiển UAV.

Một phi công đang Ukraine đang chuẩn bị UAV đánh chặn. Ảnh: KYIV POST

Sự thích nghi từ Nga

Tuy nhiên, UAV đánh chặn không phải là “viên đạn bạc” có thể chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa từ các cuộc không kích của Nga. Trong những đợt tấn công quy mô lớn, quân đội Nga phóng hàng loạt UAV cảm tử từ phía bắc, đông và nam cùng lúc.

“Các UAV Shahed tập trung quanh một TP và tại một thời điểm nhất định sẽ tấn công vào đó” - theo ông Beskrestnov, cố vấn của quân đội Ukraine.

“Theo cách này, chúng gây quá tải cho hệ thống phòng không của chúng tôi. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, chúng tôi không thể triển khai UAV phòng không khắp cả nước, ở tất cả các thành phố, các vùng, trong rừng, đầm lầy,... Bạn có thể tưởng tượng nổi số lượng phi công cần thiết để bao phủ toàn bộ không?” - ông Beskrestnov nói thêm.

Các chuyên gia dự đoán Nga nhiều khả năng sẽ phản ứng trước sự xuất hiện của UAV đánh chặn bằng cách nâng cấp các mẫu Shahed.

Nga có thể chuyển sang dùng động cơ phản lực, giúp UAV Nga bay nhanh hơn và khó bị bắt hơn.

“Nhưng điều đó cũng sẽ khiến việc sản xuất Shahed trở nên phức tạp và tốn kém hơn. Họ đã từng phóng một vài chiếc Shahed đầu tiên dùng động cơ phản lực, nhưng cho đến nay chúng tôi chưa thấy nhiều” - ông Beskrestnov nói.

“Đối phương không ngủ yên và đã bắt đầu sử dụng các chiến thuật đối phó với UAV phòng không của chúng tôi, bao gồm việc thực hiện các động tác cơ động khó để làm phức tạp công việc của các drone đánh chặn” - ông Beskrestnov lưu ý.