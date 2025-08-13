Belarus: Sẽ tập trận về vũ khí hạt nhân và tên lửa Oreshnik với Nga 13/08/2025 20:52

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cho biết cuộc tập trận Zapad-2025 chung với Nga sẽ bao gồm nội dung lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân và tên lửa Oreshnik tối tân của Moscow.

Ngày 13-8, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus – ông Viktor Khrenin cho biết cuộc tập trận chung Nga-Belarus mang tên Zapad-2025 sẽ bao gồm nội dung lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân và tên lửa Oreshnik của Moscow, theo hãng thông tấn BelTA.

Tập trận Zapad (tạm dịch “Phương Tây”) là hoạt động diễn tập từ thời Liên Xô và được Nga và Belarus duy trì, thường là 4 năm một lần. Cuộc diễn tập năm nay diễn ra từ ngày 12 tới ngày 16-9.

Ông Khrenin xác nhận việc lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ là một phần của cuộc tập trận Zapad-2025 và lưu ý rằng “đây là một yếu tố quan trọng trong răn đe chiến lược” của Belarus.

Ông Khrenin cũng lưu ý rằng quân đội Belarus và các đồng nghiệp Nga cũng sẽ lập kế hoạch sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik trong khuôn khổ cuộc tập trận sắp tới.

Tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung độ chính xác cao Oreshnik của Nga. Ảnh: TASS

Ông Khrenin cho biết lực lượng Belarus đã sẵn sàng cho cuộc tập trận Zapad-2025 và công tác chuẩn bị đang được hoàn tất. Hai đơn vị quân đội Nga đã tới Belarus và đang triển khai huấn luyện tại thao trường để chuẩn bị cho cuộc tập trận.

“Chúng tôi không giấu giếm các chủ đề của cuộc tập trận. Chúng tôi khẳng định rằng trọng tâm chính là thực hành bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi bằng cách sử dụng lực lượng quân sự chung trong khu vực. Đây là một sự kiện đã được lên kế hoạch. Đây không phải là một quyết định đột xuất” - ông Khrenin nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko hồi năm 2024 đã nêu rõ lập trường rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân là điều không mong muốn. nhưng trong trường hợp bị tấn công, Minsk sẵn sàng dùng toàn bộ kho vũ khí hiện có.

Ông Lukashenko cũng lưu ý rằng tên lửa Oreshnik mà Nga dự kiến chuyển giao cho Belarus vào cuối năm 2025 cũng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Cũng trong ngày 13-8, Bộ trưởng Khrenin cho biết ban tổ chức tập trận Zapad-2025 đã hoàn tất công tác gửi thư tất cả thành viên Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), mời các nước này cử quan sát viên tới dự.

Ngoài ra, Belarus cũng gửi thư mời tới 25 quốc gia, chủ yếu là các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) và Cộng đồng Các quốc gia độc lập (CIS) và các quốc gia được Minsk coi là “thân thiện”.

Ông Khrenin cho biết các nước được mời dự kiến sẽ phản hồi từ ngày 20-8.

Quân đội Nga chưa có bình luận sau các thông tin từ phía Belarus.