Cố vấn ông Zelensky: Ukraine sẵn sàng thảo luận ngừng bắn trên không với Nga 13/08/2025 19:58

(PLO)- Trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin, ông Mykhailo Podolyak - cố vấn tổng thống Ukraine - cho biết Ukraine sẵn sàng xem xét khả năng ngừng bắn trên không với Nga, trong khi Moscow tuyên bố không thay đổi lập trường.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Corriere della Sera được công bố ngày 12-8, ông Mykhailo Podolyak - cố vấn tổng thống Ukraine - cho biết Ukraine sẵn sàng xem xét khả năng ngừng bắn trên không với Nga, mặc dù đến nay Moscow vẫn từ chối các kịch bản tương tự.

Phát biểu này được đưa ra vài ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska vào ngày 15-8, nằm trong nỗ lực của Washington nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Ông Mykhailo Podolyak - cố vấn tổng thống Ukraine. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

“Khi được hỏi về khả năng ngừng bắn trên không, Nga khó có thể từ bỏ việc sử dụng hàng không chiến lược hoặc triển khai máy bay không người lái quy mô lớn. Tuy nhiên, Ukraine sẵn sàng thảo luận và cân nhắc kịch bản này, coi đây là bước khởi đầu để đạt được các lập trường đàm phán thực tế” - ông Podolyak nói.

Các cuộc thảo luận về việc tạm dừng các cuộc tấn công trên không đã xuất hiện nhiều lần kể từ khi chiến tranh toàn diện nổ ra.

Ông Podolyak nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn trên không cũng sẽ là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn toàn diện mà Washington từng đề xuất.

Phần mình, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexey Fadeyev ngày 13-8 tái khẳng định lập trường của Moscow về việc giải quyết xung đột ở Ukraine vẫn không thay đổi, theo hãng thông tấn TASS.

“Về quan điểm cơ bản trong việc giải quyết khủng hoảng: Lập trường của Nga vẫn không thay đổi. Quan điểm này đã được trình bày hơn một năm trước, vào ngày 14-6” - ông Fadeyev nhấn mạnh.

Theo đài RT, Moscow nhiều lần khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm việc Ukraine rút khỏi vùng Donbass, tỉnh Zaporizhia và Kherson, cam kết không gia nhập NATO, cùng tiến trình phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa” đất nước.