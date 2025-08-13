Nga tái khẳng định lập trường về xung đột Ukraine trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin 13/08/2025 20:08

(PLO)- Trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - ông Alexey Fadeyev nhắc lại bài phát biểu một năm về trước của Tổng thống Vladimir Putin về lập trường của Moscow trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

Ngày 13-8, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - ông Alexey Fadeyev nói rằng lập trường của Moscow về việc giải quyết xung đột ở Ukraine vẫn không thay đổi, theo hãng thông tấn TASS.

“Lập trường của Nga vẫn không thay đổi, và đã được nêu ra ngay tại căn phòng này cách đây hơn một năm, vào ngày 14-6-2024” - ông Fadeev nói, nhắc đến bài phát biểu của ông Putin khi đó tại Bộ Ngoại giao Nga.

Nga tái khẳng định lập trường về xung đột ở Ukraine trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin. Ảnh: TASS

Khi đó, trong phát biểu công khai đầy đủ nhất của mình về hình thức của một thỏa thuận tiềm năng, nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra các yêu cầu, trong đó có việc Ukraine rút quân khỏi những phần còn lại do Kiev kiểm soát ở Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Ông Putin cũng cho rằng Kiev sẽ phải chính thức thông báo cho Moscow rằng họ từ bỏ kế hoạch gia nhập liên minh quân sự NATO, duy trì vị thế trung lập, không liên kết.

Ngoài ra, ông Putin nêu yêu cầu phải đảm bảo quyền và tự do của những người nói tiếng Nga ở Ukraine, thừa nhận thực tế rằng bán đảo Crimea cũng như các tỉnh miền đông Ukraine gồm Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson hiện là một phần của Nga.

Ông Putin cho biết các điều kiện này cũng phải được phản ánh trong các thỏa thuận quốc tế.

Ông Fadeyev tái khẳng định lập trường trên của Nga trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 15-8 tại bang Alaska (Mỹ). Ông Trump cho biết Nga-Ukraine có thể sẽ trao đổi một phần lãnh thổ đạt được thoả thuận ngừng bắn.

Mỹ và Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Fadeev.

Trước đó, vào thời điểm Tổng thống Putin đưa ra bài phát biểu năm 2024, Ukraine đã bác bỏ các yêu cầu này, coi đây là một tối hậu thư vô lý. Kiev nhiều lần khẳng định sẽ không bao giờ công nhận việc Nga kiểm soát lãnh thổ Ukraine.