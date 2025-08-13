Nga, Ukraine giằng co lãnh thổ trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin 13/08/2025 07:53

(PLO)- Trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin, cả Nga và Ukraine đều đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm kiểm soát thêm lãnh thổ, qua đó nâng cao vị thế trên bàn đàm phán.

Trong bối cảnh cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đang đến gần và vấn đề nhượng bộ lãnh thổ vẫn bỏ ngỏ, lực lượng Ukraine và Nga đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm kiểm soát thêm lãnh thổ nhiều nhất có thể.

Chiến dịch tấn công gần đây của Nga vào tỉnh Donetsk đã diễn ra từ mùa xuân và đã tăng cường đáng kể ở một số khu vực vào đầu tháng 8. Các lực lượng Nga đã tăng áp lực lên TP Dobropillia, dần dần tiến vào các làng tiền tuyến và thăm dò các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine trong những ngày qua.

Lực lượng Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh TASS

Ngày 11-8, DeepState - nhóm giám sát chiến trường Ukraine - cho biết lực lượng Nga trong vài ngày qua đã tiến 10 km về phía đường cao tốc Dobropillia-Kramatorsk bằng cách tận dụng ưu thế về quân số, theo tờ Kyiv Independent.

Đợt tấn công này là một phần trong cuộc tấn công lớn hơn của Nga vào hai thành phố lớn đang bị bao vây là Pokrovsk và Kostiantynivka, có thể cho phép Moscow cắt đứt các tuyến đường tiếp tế còn lại. Từ đó gia tăng thêm áp lực lên quân đội Ukraine trong khu vực.

Theo DeepState, các nhóm tấn công của Nga đã tiến vào các làng Kucheriv Yar, Zolotyi Kolodiaz và Vesele, đồng thời cũng đang củng cố lực lượng trong khu vực.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW - Mỹ) cho biết quân đội Nga có thể đã chiếm được một số khu định cư khác ở phía đông nam và phía đông Dobropillia, đồng thời cắt đứt một phần tuyến đường cao tốc T-0515 Pokrovsk-Dobropillia. Đây là một tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Ukraine.

Lo lắng trước đà tấn công của Nga, ngày 12-8, quân đoàn Azov số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết đã triển khai lực lượng phòng thủ tại khu vực TP Pokrovsk nhằm chặn bước tiến công của quân Nga, theo Kyiv Independent.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng tuyên bố chiến thắng khi cho biết đã giành lại hai ngôi làng ở tỉnh Sumy, giáp biên giới Nga, theo hãng tin Reuters.

“Cuộc chiến rất khốc liệt. Nhưng chúng tôi đang kìm chân đối phương” - Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, viết trên Facebook sau cuộc họp với Tổng thống Volodymyr Zelensky và các tướng lĩnh cấp cao Ukraine.

“Ở hướng Sumy, chúng tôi đang tiến hành các chiến dịch tấn công chủ động và đã đạt được một số thành công” - ông Syrskyi nói thêm.