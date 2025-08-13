Nga cáo buộc Ukraine âm mưu phá hoại thượng đỉnh Trump-Putin 13/08/2025 06:03

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch một cuộc tấn công khiêu khích, sau đó đỗ lỗi cho Moscow nhằm phá hoại thượng đỉnh Trump-Putin.

Ngày 12-8, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc chính quyền Ukraine đang chuẩn bị một vụ khiêu khích quy mô lớn nhằm phá hoại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra ngày 15-8 tới, đài RT đưa tin.

“Theo thông tin thu thập từ nhiều nguồn, Kiev đang lên kế hoạch một hành động khiêu khích nhằm phá hoại thượng đỉnh Trump-Putin dự kiến diễn ra vào ngày 15-8. Ngày 11-8, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã đưa một nhóm phóng viên nước ngoài tới thành phố Chuguev (tỉnh Kharkiv) với lý do ‘chuẩn bị loạt phóng sự về đời sống cư dân tại khu vực tiền tuyến’" - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Trụ sở Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: SPUTNIK

Theo Bộ này, ngay trước thượng đỉnh, Lực lượng Vũ trang Ukraine được cho là sẽ dàn dựng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào một khu dân cư đông đúc hoặc bệnh viện, gây thương vong lớn cho dân thường. Các nhà báo phương Tây được đưa tới sẽ lập tức đưa tin hiện trường.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng sau cuộc tấn công đó, toàn bộ trách nhiệm sẽ bị đổ cho Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, nhằm tạo bối cảnh truyền thông tiêu cực và phá hoại hợp tác Mỹ-Nga trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

"Không loại trừ khả năng các hành động khiêu khích tương tự sẽ xảy ra tại những khu vực khác do Kiev kiểm soát" - theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 12-8, Nhà Trắng cho biết TP Anchorage (bang Alaska) sẽ là nơi tổ chức thượng đỉnh Trump-Putin ngày 15-8 tới.



Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt, “nhiều địa điểm” đã được cân nhắc để đăng cai sự kiện. Bà Leavitt cho biết ông Trump “rất vinh dự” khi một bang của Mỹ được chọn làm nơi tổ chức và “mong chờ được đón tiếp Tổng thống Putin trên đất Mỹ".

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: THE WHITE HOUSE

Bà Leavitt cho hay lịch trình cho ngày 15-8 vẫn đang được “hoàn thiện” và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với Nga về vấn đề này.

Người phát ngôn Nhà Trắng cũng không loại trừ khả năng ông Trump sẽ thăm Nga trong tương lai.

Về kỳ vọng của ông Trump đối với hội nghị, bà Leavitt cho biết mục tiêu của cuộc gặp “là để hai bên hiểu rõ hơn về cách thức chấm dứt” xung đột giữa Moscow và Kiev.

Theo bà Leavitt, ông Trump tham dự hội nghị theo đề nghị của Tổng thống Putin, thông qua đặc phái viên Steve Witkoff.