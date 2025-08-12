Ông Zelensky cân nhắc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga? 12/08/2025 18:29

(PLO)- Có tin ông Zelensky đang cân nhắc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình cho Ukraine, “đóng băng” chiến tuyến hiện tại và trao cho Nga quyền kiểm soát trên thực tế đối với các vùng lãnh thổ mà Moscow đang nắm giữ ở Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson và Crimea.

Tờ The Telegraph ngày 11-8 dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky có thể chấp nhận nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga và “đóng băng” các tuyến hiện tại như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo kịch bản được cho là đang được cân nhắc, Ukraine có thể cho phép Nga giữ lại một số vùng đất mà Moscow đã giành được quyền kiểm soát. Điều này đồng nghĩa với việc “đóng băng” chiến tuyến hiện tại và trao cho Nga quyền kiểm soát trên thực tế đối với các vùng lãnh thổ mà Moscow đang nắm giữ ở Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson và Crimea.

Một quan chức phương Tây đề nghị không tiết lộ danh tính chia sẻ với Telegraph rằng “kế hoạch này chỉ có thể dựa trên các vị trí hiện tại của lực lượng hai bên”, đồng thời tiết lộ cuối tuần qua Kiev và các đồng minh phương Tây đã tiến hành những hoạt động ngoại giao khẩn trương.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: Volodymyr Zelensky/TELEGRAM

Nguồn tin cũng cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định ủng hộ tầm nhìn hòa bình của Ukraine để củng cố vị thế đàm phán với cả ông Trump và Nga.

Theo The Telegraph, Ukraine kiên quyết phản đối bất kỳ thỏa thuận nào khiến họ mất thêm lãnh thổ ngoài phạm vi hiện do Nga chiếm giữ.

Đổi lại, Kiev sẽ yêu cầu “các bảo đảm an ninh vững chắc”, bao gồm việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí và một lộ trình rõ ràng để gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Động thái được xem là mềm dẻo hơn của ông Zelensky diễn ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 15-8 tới tại bang Alaska (Mỹ).

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin cân nhắc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Ông Zelensky trước nay vẫn nhiều lần công khai bác bỏ mọi nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Ngày 11-8, ông Trump cho biết sẽ cùng ông Putin bàn về khả năng thỏa thuận trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine, nhấn mạnh điều này “sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên”. Ngoài các vùng lãnh thổ nêu trên, Nga hiện cũng kiểm soát nhiều khu vực thuộc các tỉnh Kharkiv, Sumy và Dnepropetrovsk, theo đài RT.

Trong khi đó, Moscow khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm việc Ukraine rút khỏi Donbass, tỉnh Zaporizhia và Kherson, cam kết không gia nhập NATO, cùng tiến trình phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa” đất nước.