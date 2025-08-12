Ukraine điều quân đoàn tinh nhuệ tới Pokrovsk, tuyên bố có chiến thắng ở Sumy 12/08/2025 16:04

Ngày 12-8, quân đoàn Azov số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết đã triển khai lực lượng phòng thủ tại khu vực TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) nhằm chặn bước tiến công của quân Nga, theo tờ Kyiv Independent.

Quân đoàn Azov cho biết lực lượng của họ đã có mặt tại khu vực này “vài ngày” trước. Đơn vị mô tả tình hình dọc hướng Pokrovsk là “phức tạp và biến động”, khi quân Nga tìm cách tiến lên.

Các đơn vị của quân đoàn Azov đã áp dụng các biện pháp nhằm chặn quân Nga tại khu vực, và kết quả sẽ được công bố sau, theo thông báo của quân đoàn.

Quân đoàn Azov số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine. Ảnh: X

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh hướng tiến về tuyến đường cao tốc Dobropillia - Kramatorsk ở tỉnh Donetsk, được cho là đã xuyên thủng phòng tuyến Ukraine và kiểm soát các vị trí tại một số khu dân cư lân cận để hỗ trợ cho các đợt tấn công tiếp theo.

Dobropillia nằm cách TP Donetsk do Nga kiểm soát 94 km về phía tây bắc, và cách Pokrovsk khoảng 22 km về phía bắc.

Theo Kyiv Independent, quân đoàn Azov số 1 được thành lập đầu năm nay trong khuôn khổ cải tổ hướng tới hệ thống quân đoàn mới.

Cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết đã giành lại hai ngôi làng ở tỉnh Sumy, giáp biên giới Nga, theo hãng tin Reuters.

“Cuộc chiến rất khốc liệt. Nhưng chúng tôi đang kìm chân đối phương” - Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, viết trên Facebook ngày 12-8, sau cuộc họp với Tổng thống Volodymyr Zelensky và các tướng lĩnh cấp cao Ukraine.

“Ở hướng Sumy, chúng tôi đang tiến hành các chiến dịch tấn công chủ động và đã đạt được một số thành công” - ông Syrskyi nói thêm.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.