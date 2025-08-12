Nga tiết lộ kỳ vọng về thượng đỉnh Trump-Putin 12/08/2025 18:06

Ngày 12-8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Sergey Ryabkov nói rằng Moscow coi hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump là cơ hội để hàn gắn quan hệ căng thẳng và giải quyết những tranh chấp kéo dài, theo đài RT.

Trả lời phỏng vấn với tờ Izvestia ngày 12-8, ông Ryabkov nói thượng đỉnh Trump-Putin sắp tới sẽ không chỉ tập trung vào việc giải quyết xung đột ở Ukraine, mà còn bàn về quan hệ song phương Nga-Mỹ, “vốn rơi xuống mức thấp kỷ lục dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Sergey Ryabkov. Ảnh: SPUTNIK

“Chúng tôi hy vọng cuộc gặp cấp cao sắp tới sẽ tạo động lực cho việc bình thường hóa quan hệ song phương, qua đó cho phép hai bên tiến triển ở một số vấn đề” - ông Ryabkov nói, xác nhận rằng việc khôi phục các đường bay có thể là một trong những chủ đề được bàn thảo.

Các chuyến bay chở khách trực tiếp giữa Nga và Mỹ đã bị đình chỉ từ năm 2022 sau khi Washington áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt lên Moscow liên quan xung đột ở Ukraine.

Ông Ryabkov nói thêm rằng “rõ ràng các nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào những chủ đề khác”, ám chỉ vấn đề Ukraine.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga thừa nhận rằng “ở giai đoạn này, chưa có tiến triển rõ rệt nào về việc trả lại tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ”.

Ông Ryabkov đề cập một số cơ sở, trong đó có Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco, đã bị phía Mỹ đóng cửa trong giai đoạn 2016-2017.

Khi đó, Washington cho biết các quyết định đóng cửa này, cũng như việc trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga, là để đáp trả cáo buộc can thiệp bầu cử.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn từ phía Nga.

Hôm 11-8, ông Trump cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ xem xét khả năng đạt được một thỏa thuận trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine như một phần của giải pháp hoà bình.