Toàn cảnh cuộc họp báo đặc biệt quan trọng của ông Trump 12/08/2025 09:22

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức họp báo ngày 11-8, đề cập loạt vấn đề quốc tế quan tâm như hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga, xung đột Ukraine, thương mại với Moscow và Bắc Kinh,...

Ngày 11-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc họp báo tại Nhà Trắng chia sẻ loạt thông tin quan trọng, gồm: hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Nga Vladimir Putin; xung đột Ukraine; thương mại với Nga và Trung Quốc; nỗ lực trấn áp tội phạm,...

Thượng đỉnh với ông Putin

Tổng thống Trump cho biết Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Putin ngày 15-8 tới tại bang Alaska (Mỹ), theo tờ The Kyiv Independent.

“Ông [Zelensky] không nằm trong kế hoạch. Tôi sẽ nói là ông ấy có thể đi (nếu muốn), nhưng ông ấy đã dự nhiều cuộc họp rồi. Ba năm rưỡi qua chẳng có gì thay đổi” - ông Trump nói tại cuộc họp báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo ngày 11-8 tại Nhà Trắng. Ảnh: Doug Mills/ The New York Times



Tổng thống Trump nói rằng cả Kiev và Moscow sẽ phải nhượng một phần lãnh thổ để chấm dứt chiến sự Ukraine, đồng thời khẳng định cuộc gặp với ông Putin trong tuần này sẽ cho thấy ngay lập tức liệu nhà lãnh đạo Kremlin có sẵn sàng đạt thỏa thuận hay không.

Ông Trump mô tả thượng đỉnh Trump-Putin là “cuộc thăm dò” và nói rằng ông sẽ biết “có lẽ chỉ trong hai phút đầu” liệu có thể đạt tiến triển hay không, theo kênh Youtube Nhà Trắng.

“Tôi sẽ nói với ông ấy: ‘Ông phải chấm dứt cuộc chiến này. Tôi sẽ xem xét các giới hạn thỏa thuận. Có thể tôi sẽ rời đi và nói ‘Chúc may mắn’, và thế là kết thúc. Hoặc tôi có thể nói ‘Chuyện này sẽ không thể giải quyết được” - ông Trump nói.

Ông Trump cho biết nội dung cuộc gặp sẽ được chia sẻ với Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Kiev, đồng thời khẳng định sẽ đặc biệt thông tin cho họ về các đề xuất của Moscow nếu ông cho rằng có thể chuyển thành một “thỏa thuận công bằng”.

Bên cạnh đó, ông Trump cho biết đang lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán cấp cao tiếp theo về xung đột Ukraine, với mục tiêu đưa ông Putin và ông Zelensky cùng tham dự.

Thương mại với Nga

Khi được hỏi liệu Mỹ còn có thể tiến hành “thương mại bình thường” với Nga hay không, ông Trump đáp: “Tôi nghĩ là có”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ông Trump nói thêm rằng Nga “sở hữu một mảnh đất rất giá trị” và có thể tận dụng điều đó nếu ông Putin “hướng tới kinh doanh”.

Ông Trump cũng mô tả Nga là một “quốc gia khổng lồ” với “tiềm năng to lớn… để phát triển thịnh vượng”.

Thương mại với Trung Quốc

Trong cuộc họp báo, khi được hỏi về hạn chót hoãn áp thuế với Trung Quốc vào lúc 0 giờ ngày 12-8 và khả năng gia hạn, Tổng thống Trump cho biết sẽ “chờ xem” tình hình.

Ông Trump nói thời gian qua Washington làm việc với Bắc Kinh “khá thuận lợi”, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc đang trả cho Mỹ “khoản thuế quan rất lớn”.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng khẳng định mối quan hệ giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “đang ở mức rất tốt”.

Quang cảnh cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Li Hao/GT

Sau đó không lâu, đài CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng rằng ông Trump đã gia hạn lệnh tạm hoãn áp thuế với hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc thêm 90 ngày.

Sắc lệnh mới này tạm dừng việc Mỹ tăng thuế lên tới 145% đối với hàng hóa Trung Quốc, theo đó Bắc Kinh cũng sẽ tạm hoãn mức thuế 125% áp lên hàng nhập khẩu từ Mỹ. Như vậy, với sắc lệnh này, mức thuế 30% Mỹ áp lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ được giữ nguyên, trong khi thuế của Trung Quốc đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ vẫn sẽ là 10%.

Trấn áp tội phạm ở thủ đô Mỹ

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump ban lệnh điều 800 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington D.C. và đặt Sở Cảnh sát thủ đô dưới quyền kiểm soát liên bang, gọi đây là tình huống khẩn cấp nhằm “giải cứu” TP khỏi làn sóng tội phạm bạo lực và hỗn loạn.

Ông Trump mô tả thủ đô là nơi “đầy rẫy tội phạm, đổ máu, hỗn loạn, bẩn thỉu và tệ hơn nữa”, cam kết xóa bỏ các khu ổ chuột và bảo đảm người dân “có thể rời nhà và cảm thấy an toàn”.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sẽ giám sát Sở Cảnh sát thủ đô. Ông Trump tuyên bố sẵn sàng đưa quân đội vào nếu cần.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo sẽ mở rộng kiểm soát liên bang sang các TP như Chicago, Baltimore, New York và Oakland nếu tỉ lệ tội phạm vẫn không được kiềm chế.

Ông Trump liên tục chỉ trích Thị trưởng Washington D.C. Muriel Bowser vì không hành động đủ mạnh, trong bối cảnh thủ đô tỉ lệ giết người bình quân đầu người cao hơn nhiều TP lớn khác của Mỹ.

Ngoài Vệ binh Quốc gia, ông Trump còn tăng cường lực lượng thực thi pháp luật liên bang, bao gồm hàng trăm đặc vụ, trong đó hơn 100 người thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI), triển khai khắp quận.