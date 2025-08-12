Tổng thống Trump hoãn áp thuế lên Trung Quốc thêm 90 ngày 12/08/2025 07:13

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh gia hạn lệnh hoãn áp mức thuế cao, lên tới 3 con số, với Trung Quốc thêm 90 ngày.

Ngày 11-8, Tổng thống Trump đã gia hạn lệnh tạm hoãn tăng thuế với hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc thêm 90 ngày, đài CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng.

Sắc lệnh mới này tạm dừng việc Mỹ tăng thuế lên tới 145% đối với hàng hóa Trung Quốc, theo đó Trung Quốc cũng sẽ tạm hoãn mức thuế 125% áp lên hàng nhập khẩu từ Mỹ. Như vậy, sắc lệnh này sẽ giữ nguyên mức thuế 30% Mỹ áp lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi thuế của Trung Quốc đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ là 10%.

Trước đó, thỏa thuận hoãn tăng thuế giữa Bắc Kinh và Washington dự kiến hết hạn vào lúc 0 giờ ngày 12-8. Theo hãng tin Reuters, đầu tháng 11 - lúc kết thúc 90 ngày gia hạn lệnh hoãn áp thuế - là thời điểm quan trọng để đón đợt nhập khẩu hàng hóa cao điểm vào mùa thu chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, bao gồm hàng điện tử, quần áo và đồ chơi với mức thuế suất thấp hơn.

Tổng thống Trump đã gia hạn lệnh tạm hoãn tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc thêm 90 ngày. Ảnh: EPA/BLOOMBERG

Bà Wendy Cutler, cựu quan chức thương mại cấp cao Mỹ và hiện là phó chủ tịch Viện Chính sách Xã hội Châu Á, cho rằng việc Trung Quốc và Mỹ tiếp tục hoãn áp thuế cao tới 3 con số là tin tích cực.

Theo bà, động thái này cùng với một số bước đi hạ nhiệt căng thẳng mà cả Mỹ và Trung Quốc đã thực hiện trong những tuần gần đây cho thấy cả hai bên đang cố gắng xem liệu họ có thể đạt được một thỏa thuận nào đó để đặt nền móng cho cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào mùa thu năm nay hay không.

Tuần trước, Tổng thống Trump nói với đài CNBC rằng Mỹ và Trung Quốc đang tiến rất gần đến một thỏa thuận thương mại và ông sẽ gặp Tập trước cuối năm nếu đạt được thỏa thuận.

Trước đó, vào tháng 5, Mỹ và Trung Quốc đã tuyên bố tạm dừng áp thuế mới trong 90 ngày sau các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) để tiếp tục đàm phán. Đại diện hai nước cũng đã gặp lại nhau tại Stockholm (Thụy Điển) vào cuối tháng 7 để tiếp tục đàm phán. Theo Reuters, sau cuộc gặp này, các nhà đàm phán Mỹ đã trở lại Washington với khuyến nghị rằng Tổng thống Trump nên gia hạn lệnh áp thuế.