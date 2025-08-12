Video: Nga bắt nghi phạm chở 60 kg thuốc nổ, âm mưu khủng bố quan chức cấp cao 12/08/2025 16:54

(PLO)- Tổng Cục An ninh liên bang Nga (FSB) nói đã bắt giữ một nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng nước này.

Tổng Cục An ninh liên bang Nga (FSB) thông báo đã ngăn chặn thành công một âm mưu tấn công khủng bố ở tỉnh Moscow (lân cận thủ đô Moscow) nhắm vào một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng nước này, hãng thông tấn TASS đưa tin hôm 12-8.

Nghi phạm là một người đàn ông sinh năm 1989, có 2 quốc tịch Nga và Ukraine, đã bị các sĩ quan FSB bắt giữ khi chuẩn bị đỗ một chiếc xe chở hơn 60 kg chất nổ nhằm “thực hiện một hành động khủng bố ở khu vực Moscow”.

Các sĩ quan FSB bắt giữ, khám xét xe của nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga. Nguồn: TASS

FSB nói rằng nghi phạm này liên quan một điệp viên Ukraine đã bị bắt giữ tại một quốc gia thứ 3. Điệp viên này được cho là đã chỉ đạo nghi phạm chế tạo thiết bị nổ tự chế và nguỵ trang trong một chiếc xe do điệp viên này chi tiền mua.

Chiếc xe được đỗ ở vị trí do điệp viên trên chỉ định và ngòi nổ sẽ được kích hoạt khi một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga đi qua khu vực gần chiếc xe - FSB công bố kết quả điều tra. FSB không nêu rõ quan chức nào bị nhắm mục tiêu trong vụ tấn công khủng bố này.

Giới chức an ninh Nga cho biết nghi phạm đã thú nhận cấu kết với lực lượng Ukraine vì được hứa có thể trở lại Ukraine mà không bị điều động nhập ngũ.

Phía Ukraine chưa có bình luận về thông tin và cáo buộc mà FSB đưa tin.

Nghi phạm đã bị khởi tố vì các tội phản quốc, tội sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất nổ và thiết bị nổ. Mức án cao nhất mà bị cáo có thể phải chịu là tù chung thân.