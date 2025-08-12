Có tin UAV Ukraine tấn công nhà máy khí helium của Nga, cách tiền tuyến 1.200 km 12/08/2025 16:06

(PLO)- Một nguồn tin tình báo quân sự Ukraine nói rằng lực lượng này đã tấn công UAV vào nhà máy khí helium ở tỉnh Orenburg (Nga), cách tiền tuyến tới 1.200 km.

Một nguồn tin trong Tổng Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) chia sẻ với Kyiv Independent rằng UAV của lực lượng này hôm 11-8 đã tấn công nhà máy xử lý khí helium duy nhất của Nga tại tỉnh Orenburg, cách tiền tuyến khoảng 1.200 km, tờ Kyiv Independent đưa tin.

“Đây là cơ sở duy nhất ở Nga sản xuất một thành phần cực kỳ quan trọng được sử dụng trong sản xuất tên lửa, ngành công nghiệp vũ trụ và ngành hàng không” – nguồn tin này nhấn mạnh.

Nguồn tin này nói thêm rằng đây cũng là một trong những cơ sở xử lý khí lớn nhất ở châu Âu với công suất lên tới 15 tỉ m3 khí tự nhiên mỗi năm.

Nhà máy xử lý khí ở tỉnh Orenburg (Nga) - nơi được cho là mục tiêu tấn công UAV của tình báo quân sự Ukraine tối 11-8. Ảnh: GAZPROM

Tuy nhiên, Nga trên thực tế đang vận hành 3 nhà máy khí helium, một ở Orenburg, một ở tỉnh Amur (vùng Viễn Đông, hoạt động từ năm 2021) và một ở tỉnh Irkutsk (vùng Siberia, hoạt động từ năm 2025).

Hãng tin RBC Ukraina, kênh 24 Kanal và một số cơ quan truyền thông khác của Ukraine cũng đưa tin tương tự. Tuy nhiên, cả GUR và giới chức Nga đều chưa xác nhận thông tin này.

Kyiv Independent liên hệ vụ tấn công này với các cảnh báo tấn công UAV và phong toả một đoạn đường cao tốc gần nhà máy khí helium ở tỉnh Orenburg (Nga) vào khoảng 8 giờ tối 11-8 (10 giờ tối cùng ngày, theo giờ Việt Nam).

Trước đó vào khoảng 6 giờ tối 11-8 (giờ địa phương), quyền Thống đốc tỉnh Orenburg - ông Yevgeny Solntsev thông báo trên mạng xã hội rằng địa phương này đã ban bố cảnh báo tấn công UAV.

Ông Solntsev cho biết 2 UAV đã bị bắn hạ khi cố gắng tấn công vào Orenburg, song không nêu rõ khu vực bị đe doạ. Hoạt động cất hạ cánh tại sân bay của tỉnh này cũng tạm thời bị gián đoạn.

Ông Solntsev cho biết “tình hình nằm trong tầm kiểm soát” và cảnh báo được gỡ sau 5 giờ.

Một làn sóng tấn công UAV nhắm vào Orenburg cũng được ghi nhận vào sáng 12-8.