Nghi phạm bắn đồng minh ông Trump bị bắt và điều bất ngờ đằng sau 13/09/2025 06:18

(PLO)- Nghi phạm bắn ông Charlie Kirk - đồng minh ông Trump - từng đứng top đầu của kỳ thi tuyển sinh đại học và nhận được học bổng 4 năm của trường.

Ngày 12-9, cơ quan chức năng Mỹ cho biết đã bắt giữ nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi, với cáo buộc bắn chết ông Charlie Kirk - nhà hoạt động cực hữu và là đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông Kirk đang diễn thuyết tại ĐH Utah Valley (bang Utah), theo tờ The New York Times.

Nghi phạm đã bị bắt giữ vào khoảng 11 giờ tối 12-9 (giờ địa phương) tại Quận Washington, phía tây nam Utah, cách khuôn viên trường ĐH Utah Valley khoảng 40 km, kết thúc cuộc truy lùng nghi phạm kéo dài 30 tiếng của giới chức Mỹ.

Giới chức Mỹ tin rằng nghi phạm đã hành động một mình. Theo hồ sơ tòa án, nghi phạm này chưa có tiền án tiền sự.

Nghi phạm Tyler Robinson. Ảnh: MẠNG XÃ HỘI/WALL STREET JOURNAL

Thống đốc bang Utah - ông Spencer Cox cho biết một thành viên gia đình nghi phạm đã liên lạc với một người bạn của gia đình sau vụ xả súng. Sau đó, người này đã liên lạc với văn phòng cảnh sát trưởng và nói với các sĩ quan rằng nghi phạm đã thú nhận đã giết ông Kirk.

Cụ thể hơn, hai nguồn tin của cơ quan thực thi pháp luật liên bang nói với đài CBS News rằng cha của Tyler Robinson đã xem những bức ảnh do chính quyền công bố, nhận ra con trai mình và đã đối chất với con trai về những bức ảnh này.

Robinson đã thừa nhận với cha rằng mình chính là người trong ảnh. Cha của Robinson đã thúc giục con ra đầu thú nhưng Robinson nói rằng mình thà tự tử còn hơn ra đầu thú, các nguồn tin cho hay.

Người cha đã gọi cho một mục sư trẻ quen biết Robinson và thân thiết với gia đình và ông cùng mục sư đã cố gắng trấn an Robinson. Mục sư này sau đó đã gọi cho cảnh sát và sau đó Robinson đã bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng Mỹ cho biết họ có nhiều bằng chứng chứng minh nghi phạm có liên quan vụ xả súng, bao gồm lời khai với người thân cho rằng nghi phạm đã phạm tội, tin nhắn trên mạng xã hội và bằng chứng vật lý.

Giới chức Mỹ cho biết những vỏ đạn được tìm thấy cùng với khẩu súng mà nghi phạm dùng để giết ông Kirk có viết những thông điệp, bao gồm dòng chữ "Bella ciao" - tên bài hát chống phát xít của Ý.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang nỗ lực tìm hiểu động cơ của Robinson khi gây ra vụ nổ súng.

Một góc tưởng niệm ông Charlie Kirk ở ĐH Utah Valley ở TP Orem. Ảnh: NEW YORK TIMES

Hồ sơ bỏ phiếu của Utah ghi nhận Robinson là người không liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào. Hồ sơ còn cho thấy nghi phạm đã không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 vừa qua và đây cũng là lần đầu tiên Robinson được bỏ phiếu kể từ khi tròn 18 tuổi.

Nếu không là thủ phạm của vụ án, tương lai Tyler Robinson dường như rất tươi sáng.

Cậu thanh niên Utah này nằm trong top thí sinh có điểm cao nhất trong kỳ tuyển sinh đại học và giành được học bổng bốn năm tại ĐH Bang Utah ở TP Logan. Mẹ Robinson đã đăng một video lên Facebook trong đó cậu con trai đầu lòng và là anh cả trong gia đình ba người con đọc to lá thư nhà trường trao tặng học bổng cho mình.

ĐH Bang Utah cũng xác nhận nghi phạm đã theo học tại trường trong một học kỳ vào năm 2021. Nghi phạm là sinh viên chuyên ngành tiền kỹ thuật và đã học các lớp đúng chuyên ngành đó.

Hiện vẫn chưa rõ lý do Robinson nghỉ học ngành này nhưng ĐH Kỹ thuật Dixie, một phần của hệ thống trường đại học công lập bang Utah, đã xác nhận rằng Robinson là sinh viên năm thứ ba trong chương trình học nghề điện của trường.

Theo Thống đốc Cox, một thành viên gia đình Robinson nói với cơ quan điều tra rằng Robinson đã trở nên "chính trị hơn" trong những năm gần đây và tin rằng ông Kirk có "đầy lòng thù hận và gieo rắc thù hận".