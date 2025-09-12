Ông Trump truy tặng huân chương cho đồng minh bị bắn, FBI treo thưởng 100.000 USD tìm nghi phạm 12/09/2025 06:59

(PLO)- Vụ một đồng minh của ông Trump - nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk bị bắn xuất hiện một số diễn biến mới, nghi phạm vẫn chưa sa lưới pháp luật.

Ngày 11-9, Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) Kash Patel và cấp phó Dan Bongino đã đến bang Utah để trực tiếp giám sát cuộc truy lùng nghi phạm đã bắn chết nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk, theo tờ The New York Times.

FBI đang treo thưởng lên đến 100.000 USD (2,6 tỉ đồng) cho những ai cung cấp thông tin giúp xác định và bắt giữ nghi phạm bắn chết ông Kirk. Trước đó, FBI công bố 2 hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một người đeo kính râm và đội mũ đen mà cơ quan này đang tìm kiếm để thẩm vấn và nhờ người dân cung cấp thông tin về người này.

Hình ảnh FBI công bố để truy tìm người mà cơ quan này muốn thẩm vấn, liên quan vụ ông Charlie Kirk bị bắn. Ảnh: FBI

Cho đến nay, cảnh sát đã nhận được hơn 200 thông tin do người dân cung cấp liên quan vụ ông Charlie Kirk bị bắn và cho biết họ đang điều tra "nhiều manh mối". Tuy nhiên, hung thủ vẫn ở ngoài vòng pháp luật hơn một ngày sau khi ông Kirk bị bắn chết.

Trước đó, cơ quan chức năng đã tìm thấy khẩu súng nghi là dùng để bắn ông Kirk trong một khu rừng gần khuôn viên trường. Theo ba quan chức thực thi pháp luật liên bang, dựa trên đánh giá nội bộ sơ bộ, đó là một khẩu súng trường bắn tỉa Mauser.30-06 đời cũ, công suất lớn.

Cũng trong ngày 11-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ truy tặng ông Kirk Huân chương Tự do của Tổng thống, vốn là danh hiệu dân sự cao nhất tại Mỹ, trong một buổi lễ diễn ra trong những ngày tới.

“Charlie là một người khổng lồ của thế hệ anh ấy, một nhà đấu tranh cho tự do và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu triệu người…Chúng tôi vô cùng thương tiếc anh. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng tiếng nói của Charlie và lòng dũng cảm mà anh đã gieo vào trái tim vô số người, đặc biệt là những người trẻ tuổi sẽ sống mãi” - ông Trump nói ông Trump nói, đồng thời cầu nguyện cho vợ và hai con nhỏ của ông Kirk.

Ông Charlie Kirk và ông Trump trong một sự kiện vào năm 2022. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Trump cho biết cơ quan điều tra đang đạt được "tiến triển lớn" trong cuộc điều tra vụ ông Charlie Kirk bị bắn, dù ông không đưa ra thông tin chi tiết. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng cơ quan chức năng sẽ sớm bắt được nghi phạm trong vụ việc này.

Ông Trump nói rằng ông không lo lắng cho sự an toàn của mình mà là cho sự an toàn của đất nước, đồng thời cho biết ông đã thăm hỏi gia đình ông Kirk và sẽ dự lễ tang ông Kirk.

Hôm 10-9, nhà hoạt động bảo thủ và đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Turning Point USA - ông Charlie Kirk, đã bị bắn chết khi đang diễn thuyết tại một sự kiện ở ĐH Utah Valley (bang Utah).