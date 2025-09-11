Nepal: Đại diện biểu tình đàm phán với quân đội, đề xuất thủ tướng lâm thời 11/09/2025 10:57

(PLO)- Đại diện biểu tình ở Nepal đề xuất cựu Chánh án Tòa án tối cao Sushila Karki - 72 tuổi, là nữ Chánh án đầu tiên của Nepal, nổi tiếng với sự liêm chính và lập trường chống tham nhũng - làm thủ tướng lâm thời.

Ngày 10-9, binh sĩ Nepal được triển khai khắp thủ đô Kathmandu để vãn hồi trật tự sau hai ngày biểu tình lớn khiến thủ tướng nước này phải từ chức và chính phủ sụp đổ, theo tờ The New York Times.

Tính đến ngày 10-9, ít nhất 30 người chết, 1.033 người bị thương và nhiều tòa nhà chính phủ bị phá hủy.

Ngày 10-9, đại diện của những người biểu tình chủ yếu là giới trẻ, được gọi là Gen Z, đã gặp và đàm phán với các chỉ huy quân sự tại trụ sở quân đội ở Kathmandu. Những người lãnh đạo cuộc biểu tình ở Nepal đã yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử sớm để lấp đầy khoảng trống chính trị.

The New York Times gọi đây là bước ngoặt lớn đối với phong trào biểu tình ở Nepal phản đối lệnh cấm mạng xã hội của chính phủ nước này.

Khói vẫn bốc lên tại một số tòa nhà chính quyền ở thủ đô Kathmandu (Nepal) hôm 10-9 do người biểu tình đốt phá trước đó. Ảnh: AFP

Anh Rakshya Bam - một lãnh đạo của cuộc biểu tình - chia sẻ với The New York Times sau cuộc họp với các giới lãnh đạo quân sự rằng nhóm biểu tình đã đề xuất cựu Chánh án Tòa án tối cao Sushila Karki làm thủ tướng lâm thời.



Bà Karki cho biết bà đã sẵn sàng lãnh đạo chính phủ lâm thời, nhấn mạnh rằng giới trẻ tin tưởng bà sẽ dẫn dắt đất nước vượt qua giai đoạn chuyển đổi, theo tờ India Today.

Cựu Chánh án Tòa án tối cao Sushila Karki. Ảnh: X

Bà Karki, 72 tuổi, là nữ Chánh án đầu tiên của Nepal, nổi tiếng với sự liêm chính và lập trường chống tham nhũng. Bà Karki cũng đóng vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo hiến pháp năm 2006.

Trong một bước tiến hướng tới trạng thái bình thường mới, ngày 10-9, cơ quan hàng không dân dụng Nepal đã mở cửa Sân bay Quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu sau khi rà soát an ninh tại khu vực này. Trước đó, các chuyến bay đi và tới sân bay này đã bị tạm dừng từ chiều 9-9.

Ngày 10-9, binh sĩ Nepal được trang bị vũ khí đầy đủ tuần tra khắp thủ đô, yêu cầu người dân giao nộp bất kỳ vũ khí, đạn dược, lựu đạn hoặc thiết bị quân sự nào thu giữ hoặc cướp được trong hai ngày trước đó trong cuộc biểu tình. Nhiều nhóm người Nepal đã xuống đường dọn dẹp đống đổ nát sau làn sóng biểu tình dữ dội.

Binh sĩ Nepal canh gác trước dinh tổng thống hôm 10-9. Ảnh: AFP

Làn sóng biểu tình lớn đã để lại khung cảnh hoang tàn khi tòa nhà quốc hội, dinh tổng thống, trụ sở chính phủ nơi đặt văn phòng của thủ tướng và các bộ chủ chốt, Tòa án Tối cao, cùng các trụ sở cơ quan, tổ chức như trụ sở Cảnh sát Giao thông Nepal, đảng Cộng sản Nepal,...đã bị người biểu tình đốt phá và làm hư hại. Khói vẫn còn bốc lên từ những tòa nhà này vào ngày 10-9.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình đánh đập lãnh đạo đảng Quốc đại Nepal - ông Sher Bahadur Deuba và vợ ông - Ngoại trưởng Arzu Rana Deuba đến chảy máu nhưng sau đó cả hai đã được đưa tới nơi an toàn. Đảng Quốc đại Nepal là đảng lớn nhất Nepal và là một phần của liên minh cầm quyền.

Các cuộc biểu tình ở Nepal nổ ra sau khi chính phủ ban hành lệnh cấm đối với các nền tảng mạng xã hội lớn, bao gồm WhatsApp, Instagram, vào tuần trước. Sự phẫn nộ trước lệnh cấm này cộng với nỗi thất vọng kéo dài nhiều năm về nạn tham nhũng trong chính quyền và khoảng cách giàu nghèo lớn đã khiến làn sóng biểu tình trở nên bạo lực.